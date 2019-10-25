В "Согласии" уклончиво комментируют будущее коалиции Рижской думы

Депутаты фракции "Согласия" в Рижской думе пока уклончиво комментируют возможное будущее коалиции Рижской думы, хотя и не скрывают существующих проблем со своими партнерами "Честь служить Риге", сообщили агентству LETA опрошенные депутаты.
Депутат Сандрис Бергманис напомнил, что принять решение о дальнейших действиях депутаты "Согласия" планируют после избрания нового руководства партии, однако признал, что многое зависит и от "дальнейшей риторики" мэра Риги Олега Бурова.
Бергманис не исключил возможности того, что партия решит покинуть коалицию, но не сделал конкретных прогнозов перед съездом партии.
В то же время он высказал мнение, что, даже если руководство партии решит покинуть коалицию, все члены фракции, скорее всего, поддержат это решение.
В свою очередь депутат Владимир Фролов сказал, что, хотя решение об уходе из коалиции и потере возможности работать на благо избирателей может "выглядеть не слишком правильным", нестабильность в думе оставила отпечаток на отношениях "Согласия" и "Честь служить Риге".
"За последние месяцы у нас было три мэра. Нестабильность влияет не только на думу в целом, но и на партнеров, и нам становится все труднее договариваться об обещаниях, которые мы вместе дали избирателям", - сказал он.
Съезд партии "Согласие" состоится в субботу, 26 октября, в 10 часов утра в отеле "Radisson Blu Latvija".