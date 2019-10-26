Сб, 26.10.2019
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Работа интернет-банка и мобильного приложения SEB восстановлена

Здание "SEB банка"

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В субботу утром, 26 октября, представитель банка SEB Агнесе Сразда подтвердила агентству LETA сбой в работе интернет-банка и мобильного приложения финансового учреждения. К полудню проблемы были устранены. 

Банк извинился перед клиентами, отмечая, что в конце этой недели прошли важные проверки общей инфраструктуры финансового учреждения, что повлияло на работу интернет-банка и приложения SEB. 

Вся IT-команда на уровне Балтии решала эту проблему, чтобы по возможности скорее ее устранить, отметила Стразда. 

К полудню стало известно, что работа обоих платформ была стабилизирована, ведется необходимый контроль.

Стразда пояснила, что надзор за деятельностью продолжится и при необходимости банк проинформирует своих клиентов о сбоях - вся актуальная информация всегда есть на домашней станице и в социальных сетях SEB.

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