Работа интернет-банка и мобильного приложения SEB восстановлена

В субботу утром, 26 октября, представитель банка SEB Агнесе Сразда подтвердила агентству LETA сбой в работе интернет-банка и мобильного приложения финансового учреждения. К полудню проблемы были устранены.
Банк извинился перед клиентами, отмечая, что в конце этой недели прошли важные проверки общей инфраструктуры финансового учреждения, что повлияло на работу интернет-банка и приложения SEB.
Вся IT-команда на уровне Балтии решала эту проблему, чтобы по возможности скорее ее устранить, отметила Стразда.
К полудню стало известно, что работа обоих платформ была стабилизирована, ведется необходимый контроль.
Стразда пояснила, что надзор за деятельностью продолжится и при необходимости банк проинформирует своих клиентов о сбоях - вся актуальная информация всегда есть на домашней станице и в социальных сетях SEB.