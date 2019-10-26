Работа интернет-банка и мобильного приложения SEB восстановлена

Банк извинился перед клиентами, отмечая, что в конце этой недели прошли важные проверки общей инфраструктуры финансового учреждения, что повлияло на работу интернет-банка и приложения SEB.

Вся IT-команда на уровне Балтии решала эту проблему, чтобы по возможности скорее ее устранить, отметила Стразда.

К полудню стало известно, что работа обоих платформ была стабилизирована, ведется необходимый контроль.