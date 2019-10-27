Павел Глоба назвал три знака Зодиака, жизнь которых резко изменится в конце октября

Лев

Несмотря на то, что до начала ноября осталось всего несколько дней, Львы, как уверяет астролог, за это время успеют разобраться с насущными делами, за что получат награду и внушительные бонусы.

В этот период к ним придет настоящее признание, но для закрепления успеха Павел Глоба советует Львам не расслабляться, а продолжать работать,

и тогда крутой поворот судьбы вынесет их на пик успеха.

Козерог

Козерогов, по прогнозам астролога, ждут крутые изменения в лучшую сторону. Представители этого знака Зодиака смогут буквально в один день поменять место работы.

Любые изменения в этот период будут носить судьбоносный характер, поэтому следует обращать внимание на детали и приглядываться ко всему, что происходит вокруг.

Рыбы

Рыбам тоже уготованы судьбоносные перемены в конце октября, уверяет Павел Глоба. Размеренную жизнь представителей этого знака может нарушить нечто необычное - например, внезапное предложение отправиться в поездку или в командировку.