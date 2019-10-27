Павел Глоба назвал три знака Зодиака, жизнь которых резко изменится в конце октября
Известный российский астролог Павел Глоба отметил в своем прогнозе знаки Зодиака, представителям которых следует готовиться к серьезным переменам в судьбе в конце октября 2019 года.
Лев
Несмотря на то, что до начала ноября осталось всего несколько дней, Львы, как уверяет астролог, за это время успеют разобраться с насущными делами, за что получат награду и внушительные бонусы.
В этот период к ним придет настоящее признание, но для закрепления успеха Павел Глоба советует Львам не расслабляться, а продолжать работать,
и тогда крутой поворот судьбы вынесет их на пик успеха.
Козерог
Козерогов, по прогнозам астролога, ждут крутые изменения в лучшую сторону. Представители этого знака Зодиака смогут буквально в один день поменять место работы.
Любые изменения в этот период будут носить судьбоносный характер, поэтому следует обращать внимание на детали и приглядываться ко всему, что происходит вокруг.
Рыбы
Рыбам тоже уготованы судьбоносные перемены в конце октября, уверяет Павел Глоба. Размеренную жизнь представителей этого знака может нарушить нечто необычное - например, внезапное предложение отправиться в поездку или в командировку.
Астролог советует не отказываться от такой возможности, и тогда горизонт восприятия на всю последующую жизнь серьезно расширится в позитивном направлении.