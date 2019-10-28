Пн, 28.10.2019
За его спиной вы прошли в Сейм и думы, вам было так тепло все эти десять лет, что вы даже не задумывались о решениях. Говорится о культе личности, но многие стали депутатами только потому, что красиво сфотографировались с Нилом и выложили фото в социальных сетях. Анна Владова, руководитель фракции "Согласия" в Рижской думе на съезде партии

Wizz Air открывает маршрут из Риги на израильский курорт

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Венгерская авиакомпания-дискаунтер Wizz Air сегодня открывает новый маршрут из Риги в израильский курортный город Эйлат.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю до 27 марта 2020 года. 

Авиакомпания Wizz Air из Риги выполняет полеты в Лондон, Осло, Барселону, Донкастер, Дортмунд, Киев, Кутаиси, Эйлат, Тель-Авив, Рейкявик, Бари, Берген и Эйндховен.  

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