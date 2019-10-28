Wizz Air открывает маршрут из Риги на израильский курорт

RUS TVNETНовостиЭкономикаWizz Air открывает маршрут из Риги на израильский курорт 28 октября 2019, 7:36Wizz Air открывает маршрут из Риги на израильский курортРусский TVNET/LETA ФОТО: Ieva Čīka/LETAВенгерская авиакомпания-дискаунтер Wizz Air сегодня открывает новый маршрут из Риги в израильский курортный город Эйлат.Рейсы будут выполняться два раза в неделю до 27 марта 2020 года. Авиакомпания Wizz Air из Риги выполняет полеты в Лондон, Осло, Барселону, Донкастер, Дортмунд, Киев, Кутаиси, Эйлат, Тель-Авив, Рейкявик, Бари, Берген и Эйндховен. wizz airизраильтуризм