Руководитель RB Rail Тимо Рийхимяки подает в отставку

Рийхимяки, занимающий должность руководителя RB Rail с марта этого года, оставит свой пост 19 декабря.

"Мы шокированы этим шагом Тимо Рийхимяки, но с уважением относимся к его решению. От имени совета благодарю его за проделанную работу и желаю ему в будущем успехов во всем", - заявил председатель совета предприятия RB Rail Каролис Санковски.

Он добавил, что пока не будет найден новый руководитель предприятия, бесперебойную его работу будут обеспечивать другие члены правления и вся команда RB Rail. Санковски добавил, что в скором времени к команде совместного предприятия присоединится также программный руководитель, который будет отвечать за эффективную реализацию мер, связанных с проектом Rail Balticа.

"Мне жаль оставлять свой пост, поскольку Rail Balticа - увлекательный проект, во имя которого хочется трудиться. Я благодарю работников RB Rail, координационные группы, международных партнеров и членов совета за сотрудничество и поддержку", - прокомментировал свой планируемый уход Тимо Рийхимяки.

За время руководства Рийхимяки были инициированы проектировочные работы на основной линии Rail Balticа протяженностью 411 километров, а также конкурс закупок на проведение проектировочных работ на протяжении 236 километров.

При Рийхимяки был создан отдел проектного управления для успешного применения проектировочных и строительных этапов, усилена роль отдела закупок RB Rail.