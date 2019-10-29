Эксперты: социальных протестов в России становится больше, они политизируются

"Социальный протест в регионах может политизироваться главным образом потому, что консолидируются различные группы [протестующих], которые объединяют свои требования в условиях их длительного невыполнения", - указал руководитель агентства Дмитрий Орлов.

В сообщении Агентства политических и экономических коммуникаций отмечается, что в первой половине этого года в России прошли несколько сотен акций протеста, у которых главным образом был социальный характер.

Самые серьезные акции произошли в ситуациях, когда к социальным проблемам присоединились экономические риски, как, например, в случае реформы по вывозу мусора, пишут "Ведомости".