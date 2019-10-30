Винькеле: без пересмотра налогов проблему зарплат не решить

На вопрос, не следует ли в случаях, когда в конкретной отрасли не хватает финансирования для повышения зарплат, увеличивать дефицит бюджета, министр ответила, что это не лучший вариант. "Думаю, что жить в долг - не лучший способ, потому что в любом случае когда-нибудь дефицит нужно будет покрыть", - сказала Винькеле.