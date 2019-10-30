Винькеле: без пересмотра налогов проблему зарплат не решить

В будущем вопросы увеличения зарплат в ряде отраслей нельзя будет решить без пересмотра налогов, сказала на Латвийском радио министр здравоохранения Илзе Винькеле.
Она сообщила, что попытается убедить партнеров по коалиции в необходимости такого пересмотра.
На вопрос, не следует ли в случаях, когда в конкретной отрасли не хватает финансирования для повышения зарплат, увеличивать дефицит бюджета, министр ответила, что это не лучший вариант. "Думаю, что жить в долг - не лучший способ, потому что в любом случае когда-нибудь дефицит нужно будет покрыть", - сказала Винькеле.
В настоящее время, по мнению министра, решением, как выполнить предусмотренное законом о финансировании здравоохранения обязательство увеличить зарплаты медиков, является лишь ревизия налогов, при этом без повышения налогов для населения и получателей маленьких зарплат. Глава Минздрава предлагает пересмотреть налог на прирост капитала, а также увеличить максимальный годовой дифференцированный необлагаемый минимум.