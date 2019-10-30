Кариньш: бюджет 2020 года - лишь одна часть "большой картины"

Сегодня, 30 октября, парламент рассматривает бюджет в первом чтении.

Премьер призвал при рассмотрении бюджета 2020 года учитывать контекст, в котором он был принят, и помнить, что одна из целей Латвии - достичь уровня благосостояния скандинавских стран.

По словам Кариньша, следует оглянуться на прошедшие 30 лет, вспомнить о том, как Латвия перешла к рыночной экономике, вступила в ЕС и НАТО, прошла через экономический кризис и сейчас находится на стадии упорядочения различных сфер. "У нас развивается экономика, у нас есть возможность в мирных условиях упорядочить системы, что не удавалось до конца за 30 лет. Именно это и делает правительство", - сказал премьер.

По его словам, в центре работы по упорядочению различных сфер находится административная реформа, которая необходима уже давно с учетом того, что не все самоуправления способны обеспечивать качественные услуги. Два других "проблемных ребенка", по словам Кариньша, это образование и медицина.

Премьер сравнил предстоящие задачи по упорядочению систем с состоянием человека, который хочет вести более здоровый образ жизни и сбросить лишний вес. Никакие "волшебные средства", которые предлагаются в объявлениях, тут не помогут - требуется время и тяжелая работа.

Он напомнил, что Эстонии удалось провести реформы, в том числе уменьшить количество школ, и Латвия тоже должна идти в этом направлении.

Что касается системы здравоохранения, по словам Кариньша, он понимает врачей, которые хотят получать больше за свою работу. Премьер напомнил, что за последние годы в медицину дополнительно вложены сотни миллионов евро, но очереди не стали меньше, и врачи недовольны зарплатами.

Государство содержит около 40 больниц на неполные два миллиона жителей, и трудно во всех больницах оказывать качественные услуги и обеспечивать доступность врачей. Чтобы исправить эту ситуацию, нужно работать с больничной сетью, распределяя больницы по уровням. В медицину и впредь будут вкладываться средства, но это даст результат только вместе с приведением в порядок всей системы, сказал Кариньш.