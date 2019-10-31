Чт, 31.10.2019
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Гобземс: "Я уверен, что придет день, когда я буду управлять нашей страной"

Алдис Гобземс

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Не принадлежащий к фракциям депутат Сейма Алдис Гобземс уверен, что придет день, когда он будет управлять страной.

Об этом он заявил в интервью газете Neatkarīgā Rīta Avīze, отвечая на вопрос о своих планах на будущее.

"Я обещал общественности, что буду в политике. Я уверен, что настанет день, когда я буду управлять нашей страной. Политическая логика говорит, что в существующей системе рано или поздно это приведет к формированию политической организации, потому без нее ты не можешь стартовать на выборах", - в интервью газете заявил депутат.

Он добавил, что политическая партия не является решающим вопросом, а всего лишь техническим инструментом.

"Все зависит исключительно от людей. Латвии нужна сильная рука, которая не боится принимать смелые решения. Не непопулярные решения, как непредоставление зарплаты медикам и повышение ее себе, а смелые решения. Такие, которые способствуют возрождению финансовой системы и другим вопросам", - сказал он.

Гобземс считает, что латвийское общество должно перестать терпеть и ничего не делать.

"Страданиями нельзя изменить страну. Нужно начать просыпаться. Вы видите, насколько тяжелым и медленным является это пробуждение. Хотя бы в связи с теми же врачами или учителями", - сказал политик.

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