Зарплаты врачей-резидентов в следующем году могут вырасти до 1023 евро

Как сообщалось, на зарплаты резидентов в следующем году выделено на 1,2 млн евро больше, чем планировалось ранее.

Latvijas Avize пишет, что министр здравоохранения Илзе Винькеле все же услышала угрозы Латвийской ассоциации молодых врачей о том, что медики будут требовать ее отставки, а ассоциация, скорее всего, обратится в Конституционный суд, если зарплата резидентов не будет увеличена в ранее обещанном объеме.

Однако обещанное увеличение зарплат на 20% все же не будет предоставлено, поскольку для этого потребовалось бы более 2 млн евро в год, однако найденные 1,2 млн евро позволят повысить зарплату 859 резидентам с 950 евро до уплаты налогов до 1023 евро, то есть на 8% вместо обещанных 20%, сообщил газете заместитель госсекретаря Министерства здравоохранения Арис Каспаранс.

Для сравнения Latvijas Avize указывает, что в Эстонии врач-резидент зарабатывает 2083 евро в месяц, а в Литве - 1345 евро. В Великобритании, где работает множество резидентов из Латвии, в месяц можно заработать 2939 евро, а в Нидерландах, куда также отправляются будущие латвийские врачи, им платят от 3000 до 3350 евро в месяц.

Деньги резидентам планируется выделить из включенных в законопроект госбюджета 42 млн евро, предусмотренных для увеличения зарплат работников здравоохранения.