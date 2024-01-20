Сб, 20.01.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Для абонентов

"Девочки, как сейчас работает в Латвии колонка Алиса?" Запрещенный "Яндекс" все же разрешен?

Артем Липин Елена Фещенко (Савейко) rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Разнообразные "Яндекс. Станции"
Разнообразные "Яндекс. Станции" Фото: Рекламное фото

Недавно Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) закрыл в Латвии доступ ко всем сайтам, связанным с российской компанией "Яндекс". При этом в Латвии все еще можно свободно купить "умную" колонку с голосовым помощником Алисой - от того же "Яндекса". Это чей-то недосмотр? Или Алиса не так опасна, как условный "Яндекс. Дзен"? Попытаемся разобраться.

В Латвии все сервисы "Яндекса" или уже заблокированы, или будут заблокированы в ближайшее время. 

Несмотря на это, судя по соцсетям, большое количество латвийцев продолжает активно пользоваться продукцией "Яндекс", не почувствовав проблем.

Фото: Facebook/ Женская территория
Фото: Facebook/ Женская территория

Однако купить саму "Яндекс. Станцию" в Латвии почти нигде нельзя. Единственным местом в Латвии, где доступна продукция "Яндекс", является портал electronicslatvia.com.

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх