Недавно Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) закрыл в Латвии доступ ко всем сайтам, связанным с российской компанией "Яндекс". При этом в Латвии все еще можно свободно купить "умную" колонку с голосовым помощником Алисой - от того же "Яндекса". Это чей-то недосмотр? Или Алиса не так опасна, как условный "Яндекс. Дзен"? Попытаемся разобраться.
Для абонентов
"Девочки, как сейчас работает в Латвии колонка Алиса?" Запрещенный "Яндекс" все же разрешен?
В Латвии все сервисы "Яндекса" или уже заблокированы, или будут заблокированы в ближайшее время.
Несмотря на это, судя по соцсетям, большое количество латвийцев продолжает активно пользоваться продукцией "Яндекс", не почувствовав проблем.