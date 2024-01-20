"Девочки, как сейчас работает в Латвии колонка Алиса?" Запрещенный "Яндекс" все же разрешен?

Недавно Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) закрыл в Латвии доступ ко всем сайтам, связанным с российской компанией "Яндекс". При этом в Латвии все еще можно свободно купить "умную" колонку с голосовым помощником Алисой - от того же "Яндекса". Это чей-то недосмотр? Или Алиса не так опасна, как условный "Яндекс. Дзен"? Попытаемся разобраться.