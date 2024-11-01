Налоговая задолженность - не преступление, а всего лишь временная финансовая проблема, которую можно решить. Так считает нынешний руководитель Службы государственных доходов Байба Шмита-Роке, которая в начале недели довольно толерантно оценила экономическую ситуацию в Латвии.

На пресс-брифинге риторика службы была предельно ясна: прежняя эпоха, когда для многих юридических лиц неуплата налогов могла ассоциироваться с обманом государства и сотрудников, постепенно уходит в прошлое.

О неизбежности такой ориентации свидетельствует как уже существующая статистика налоговой задолженности, так и изменения в нормативной базе, которые делают процесс взыскания невыплаченной налоговой задолженности более эффективным.