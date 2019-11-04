Кто последний? Бесконтактные платежи против очередей

В понедельник утром, торопясь на работу, Алдис все-таки завернул на заправку Virši. Топлива в машине -- достаточно, но так хочется сделать заветный глоток бодрящего кофе! Очередь есть, но небольшая, всего два человека. Алдис решает, что хоть и спешит, успеет купить свой кофе.
Но не тут то было! Парни решили рассчитаться на кассе самыми мелкими монетами - по центу, по пять... Алдис внутренне закипает: студенты веселятся, с хохотом медленно пересчитывают деньги три раза подряд, но у них никак не получается набрать нужную сумму. Алдис, в гневе. Он оставляет свой стаканчик с кофе на стойке и покидает помещение не солоно хлебавши -- опаздывать в офис категорически запрещено. В обед этого же дня Алдис отстоял длинную очередь в бистро (как нарочно, тут тоже все решили расплачиваться наличными), а вечером его нервы испытала еще одна цепочка выстроившихся людей – в супермаркете. По дороге домой Алдис подсчитал, что он сегодня простоял в очередях минут двадцать: примерно столько времени ему бы понадобилось, чтобы с утра не спеша позавтракать и выпить кофе, и день бы начался совсем по-другому...
Примерно такая картина вырисовывается, если мы пытаемся представить себе наши будни без возможности повсеместно за покупки и услуги рассчитываться быстро. Рост темпа жизни диктует свои правила и рождает новые возможности. Например, если бы не была введена возможность бесконтактных платежей, позволяющая рассчитаться буквально за пару секунд – вдвое быстрее, чем при при пользлвании обычной картой и точно втрое (если не больше!) быстрее по сравнению с наличными деньгами.
По статистике, латвийские банки выдали уже более миллиона бесконтактных карт1 – покупатели явно оценили преимущества этой технологии, позволяющей удобно, быстро и безопасно рассчитаться за повседневные покупки. Да и торговцы могут обслужить большее количество клиентов. Мы все уже привыкли, что очередь продвигается намного быстрее, если магазин предлагает возможность бесконтактного расчета. Причем этот способ совершения оплаты сильно облегчает работу кассиров:понятно, что обслуживание клиентов с наличными требует куда больше и внимания, и времени.
До конца этого года возможность бесконтактных платежей должна появиться во всех расчетных пунктах Латвии, где клиентам предлагают платить картой. Требованиями международных организаций по картам Mastercard и VISA установлено, что с 2020 года все устройства приема платежных карт в Европе должны будут принимать платежи с возможностью бесконтактных расчетов.
Так, по словам руководителя внешних коммуникаций Latvijas Pasts Гундеги Варпы, эта организация старается узнать обо всех пожеланиях своих клиентов, поэтому делает сегодня все, чтобы предоставить лучший сервис на территории всей страны."Наши клиенты отлично знают, чего хотят, -- обьясняет Гундега Варпа, -- что конкретно желают получить от Latvijas Pasts как поставщика услуг."
В отношении возможностей расплатиться за полученную услугу в почтовых отделениях это означает не только наличие обычных терминалов для платежных карт, а подобных устроиств именно новейшего поколения, которые позволяют рассчитываться картами, в которых использованы бесконтактные технологии, – уточняет член правления Latvijas Pasts Кристапс Круминьш. -- И Latvijas Pasts уже обеспечивает именно такие возможности – причем мы говорим не только о городских почтовых отделениях, но обо всех 377 отделениях почты на всей территории страны, многие из которых находятся в отдаленных уголках и вообще -- сельской местности. Со своей стороны именно это обстоятельство в означенном проекте модернизации, на наш взгляд, является наиболее социально-существенным, поскольку выравнивает возможности жителей как города, так и села.
«Бесконтактные платежи – удобный способ оплаты как для торговцев, так и для покупателей. Они позволяют торговцам сократить очереди в кассу, так как кассиры могут обслужить клиента быстрее, а покупателям – сэкономить немного времени в повседневной спешке, – говорит руководитель финансового и бизнес-контроля Rimi Latvia Кристине Миезите-Зелтиня. Сейчас уже около 60 % покупателей Rimi предпочитают безналичные расчеты".
По словам Кристине Миезите-Зелтини, бесконтактные платежи доступны во всех магазинах Rimi, и мы видим, что покупатели все чаще их предпочитают – уже более 45 % безналичных платежей представляют собой бесконтактные расчеты, и этот показатель растет с каждым месяцем.
Сходные тенденции наблюдаются и в магазинах торговой сети Maxima Latvija.
Если весной 2018 года бесконтактными платежными картами за свои покупки рассчитывалось около 8000 клиентов в день, то сейчас такими картами совершается около 1,5 миллиона платежей в месяц, – говорит директор ИТ-департамента Maxima Latvija Мартиньш Смилга. --Расчеты бесконтактными картами, смартфонами, часами и другими устройствами в магазинах Maxima уже стали повседневным явлением, так как «предприятие активно работает над тем, чтобы регулярно внедрять различные инновации, облегчающие жизнь покупателям и сотрудникам. Начиная с технологии касс самообслуживания, по внедрению которой мы в Латвии были пионерами, дигитализации мониторинга срока годности товаров, а также, конечно, расчетов с помощью бесконтактных карт и устройств, которые внесли значительные изменения в привычки покупателей.
Латвийцы в последние годы оценили преимущества бесконтактных расчетов (быстроту, удобство и безопасность) и используют эти расчеты в повседневном быту. В этом году проведено исследование об изменении привычек покупателей, и оно свидетельствует о том, что за год существенно возросло число людей, использующих для повседневных покупок бесконтактные карты (от 37 % в сентябре 2018 года до примерно 60 % в сентябре 2019 года). Значительно увеличилось (с 24 % до 46 %) число тех жителей Латвии, которые используют бесконтактные карты всегда или почти всегда, когда это возможно. Расчеты через телефоны и другие устройства использует регулярно каждый десятый житель, о чем свидетельствует исследование Mastercard и Ассоциации финансовой отрасли.
Исполнительный директор самого крупного местного торговца топливом Virši Янис Вимба отмечает, что возможность бесконтактных расчетов на заправках Virši начали использовать в этом году, осуществляя масштабный проект модернизации кассовой системы предприятия. «Современный ритм жизни очень динамичен, клиенты ждут, чтобы их моментально обслужили, поэтому закономерно, что бесконтактные платежи стали повседневным явлением для жителей Латвии, -- говорит Янис Вимба. -- До этого нам регулярно задавали вопросы о возможности «пикнуть», чтобы заплатить, и сейчас эта возможность обеспечена примерно на 30 заправках Virši, а до конца года эта функциональность будет доступна во всей сети. Сегодня мы определенно видим, что примерно каждый второй наш клиент использует возможность рассчитаться за покупку с помощью бесконтактного платежного решения», – поясняет представитель предприятия.
Учитывая изменения привычек покупателей, в данный момент надо говорить не столько о разъяснении преимуществ бесконтактных платежей, сколько о торговцах, которые по какой-то причине эту возможность своим покупателям пока не предлагают. О спросе свидетельствует опрос покупателей: 37 % респондентов указали, что чувствуют себя недовольными, если в торговом месте невозможно рассчитаться банковской картой. Еще больше удельный вес недовольных среди регулярных пользователей бесконтактных платежных карт. Всего 88 % жителей Латвии в возрасте от 18 до 75 лет считают, что бесконтактной картой рассчитываться удобнее и быстрее, чем обычной банковской картой или наличными.
Это четкий сигнал торговцам о том, что клиентам нравится пользоваться удобными новейшими технологиями и не хочется ни минуты стоять в очередях. Раздававшийся раньше часто вопрос: «Кто последний?» (в моменты, когда не было толком ясно, где очередь начинается и заканчивается) теперь обрел новый смысл. Кто же останется последним, потому что вовремя не внедрил современную возможность расчетов?
Бесконтактные платежи, конечно, – всего одна из таких возможностей, позволяющих сделать более позитивными и удобными и приятными будни Алдиса, о котором шла речь в начале статьи. Больше внимания достанется работе и, что очень важно, семье и хобби, а не нервному стоянию в очередях.