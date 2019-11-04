Кто последний? Бесконтактные платежи против очередей

«Бесконтактные платежи – удобный способ оплаты как для торговцев, так и для покупателей. Они позволяют торговцам сократить очереди в кассу, так как кассиры могут обслужить клиента быстрее, а покупателям – сэкономить немного времени в повседневной спешке, – говорит руководитель финансового и бизнес-контроля Rimi Latvia Кристине Миезите-Зелтиня. Сейчас уже около 60 % покупателей Rimi предпочитают безналичные расчеты".

По словам Кристине Миезите-Зелтини, бесконтактные платежи доступны во всех магазинах Rimi, и мы видим, что покупатели все чаще их предпочитают – уже более 45 % безналичных платежей представляют собой бесконтактные расчеты, и этот показатель растет с каждым месяцем.

Сходные тенденции наблюдаются и в магазинах торговой сети Maxima Latvija.

Если весной 2018 года бесконтактными платежными картами за свои покупки рассчитывалось около 8000 клиентов в день, то сейчас такими картами совершается около 1,5 миллиона платежей в месяц, – говорит директор ИТ-департамента Maxima Latvija Мартиньш Смилга. --Расчеты бесконтактными картами, смартфонами, часами и другими устройствами в магазинах Maxima уже стали повседневным явлением, так как «предприятие активно работает над тем, чтобы регулярно внедрять различные инновации, облегчающие жизнь покупателям и сотрудникам. Начиная с технологии касс самообслуживания, по внедрению которой мы в Латвии были пионерами, дигитализации мониторинга срока годности товаров, а также, конечно, расчетов с помощью бесконтактных карт и устройств, которые внесли значительные изменения в привычки покупателей.

Латвийцы в последние годы оценили преимущества бесконтактных расчетов (быстроту, удобство и безопасность) и используют эти расчеты в повседневном быту. В этом году проведено исследование об изменении привычек покупателей, и оно свидетельствует о том, что за год существенно возросло число людей, использующих для повседневных покупок бесконтактные карты (от 37 % в сентябре 2018 года до примерно 60 % в сентябре 2019 года). Значительно увеличилось (с 24 % до 46 %) число тех жителей Латвии, которые используют бесконтактные карты всегда или почти всегда, когда это возможно. Расчеты через телефоны и другие устройства использует регулярно каждый десятый житель, о чем свидетельствует исследование Mastercard и Ассоциации финансовой отрасли.

Исполнительный директор самого крупного местного торговца топливом Virši Янис Вимба отмечает, что возможность бесконтактных расчетов на заправках Virši начали использовать в этом году, осуществляя масштабный проект модернизации кассовой системы предприятия. «Современный ритм жизни очень динамичен, клиенты ждут, чтобы их моментально обслужили, поэтому закономерно, что бесконтактные платежи стали повседневным явлением для жителей Латвии, -- говорит Янис Вимба. -- До этого нам регулярно задавали вопросы о возможности «пикнуть», чтобы заплатить, и сейчас эта возможность обеспечена примерно на 30 заправках Virši, а до конца года эта функциональность будет доступна во всей сети. Сегодня мы определенно видим, что примерно каждый второй наш клиент использует возможность рассчитаться за покупку с помощью бесконтактного платежного решения», – поясняет представитель предприятия.

Учитывая изменения привычек покупателей, в данный момент надо говорить не столько о разъяснении преимуществ бесконтактных платежей, сколько о торговцах, которые по какой-то причине эту возможность своим покупателям пока не предлагают. О спросе свидетельствует опрос покупателей: 37 % респондентов указали, что чувствуют себя недовольными, если в торговом месте невозможно рассчитаться банковской картой. Еще больше удельный вес недовольных среди регулярных пользователей бесконтактных платежных карт. Всего 88 % жителей Латвии в возрасте от 18 до 75 лет считают, что бесконтактной картой рассчитываться удобнее и быстрее, чем обычной банковской картой или наличными.

Это четкий сигнал торговцам о том, что клиентам нравится пользоваться удобными новейшими технологиями и не хочется ни минуты стоять в очередях. Раздававшийся раньше часто вопрос: «Кто последний?» (в моменты, когда не было толком ясно, где очередь начинается и заканчивается) теперь обрел новый смысл. Кто же останется последним, потому что вовремя не внедрил современную возможность расчетов?