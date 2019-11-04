5 советов для безопасных покупок в интернете

Тем не менее с постоянным ростом популярности покупок в Интернете становится все более актуальным вопрос их безопасности. Исследование Mastercard и Ассоциации финансовой отрасли свидетельствует, что почти половина латвийцев (49%) свои знания о безопасности покупок в Интернете оценивают как хорошие. Треть респондентов (33%) указывают, что их информированность в этой области посредственная, а 13% вообще признаются, что знания плохие.

Во время дискуссии Mastercard и Ассоциации финансовой отрасли «Безопасные э-покупки» Оскарс Блумбергс, руководитель рабочей группы Ассоциации по ИТ-безопасности и руководитель по информационной безопасности SEB banka, отметил, что уровень знаний среди латвийцев можно сравнить со средним уровнем в европейских странах. В свою очередь директор Центра защиты прав потребителей Байба Витолиня, постоянно сталкивающаяся с различными жалобами покупателей, уверена, что населению следовало бы уделять больше внимания исследованию надежности торговца перед совершением какой-либо покупки.

Покупки в Интернете – это удобно и просто

Кроме того, исследование показало, что чаще всего в Интернете покупают латвийцы в возрасте 25-34 лет. Именно эта возрастная группа покупает онлайн наиболее активно – несколько раз в месяц. Интересно, что мужчины в целом покупают в Сети чаще, чем женщины. Исследованием также установлено, что возможность покупать онлайн чаще всего используют руководители высшего или среднего уровня, а также молодые мамы. В то же время нельзя утверждать, что в Интернете покупает только молодежь – каждый 5-й латвийский сениор использует возможность покупать в Интернете раз в месяц или чаще.

- Покупатели в Латвии покупают в Интернете потому, что это удобно, - говорит Санита Берзиня, член правления BARBORA Latvija. - Важна также скорость доставки, поэтому клиенты ценят доставку в тот же день. Популярность покупок в Интернете растет с каждым годом. Быстрый ритм жизни – одна из причин, почему люди все чаще предпочитают покупать продукты в Интернете. В то же время приобретение продуктов в Интернете популярно также у пенсионеров, так как мы обеспечиваем доставку прямо до дверей дома: нередко курьер даже заносит продукты в прихожую или на кухню, если в том есть необходимость.

Насколько мы сведущи в безопасных э-покупках?

Именно люди, которые покупают в Интернете более одного раза в месяц, чувствуют себя наиболее уверенными в своих знаниях – так, 78% респондентов свои знания оценивают как в целом хорошие, 18% – как удовлетворительные, и всего неполных 3% признают, что они у них откровенно плохие. Соответственно, хуже всего свои знания о безопасных покупках в Интернете оценивают именно те респонденты, которые в Интернете не покупают или делают это реже раза в год.