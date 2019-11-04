5 советов для безопасных покупок в интернете

Исследование интернет-покупок жителей Латвии свидетельствует о том, что большинство - более трети населения (37%) - делают онлайн-приобретения раз в месяц или чаще. Менее 5% латвийцев свои повседневные покупки совершают в Сети еженедельно. При этом каждый 5-й участник исследования (20%) утверждает, что онлайн покупает реже одного раза в месяц, 31% – пару раз в год или даже еще реже. А 11% респондентов в Сети не покупают вообще.
Тем не менее с постоянным ростом популярности покупок в Интернете становится все более актуальным вопрос их безопасности. Исследование Mastercard и Ассоциации финансовой отрасли свидетельствует, что почти половина латвийцев (49%) свои знания о безопасности покупок в Интернете оценивают как хорошие. Треть респондентов (33%) указывают, что их информированность в этой области посредственная, а 13% вообще признаются, что знания плохие.
Во время дискуссии Mastercard и Ассоциации финансовой отрасли «Безопасные э-покупки» Оскарс Блумбергс, руководитель рабочей группы Ассоциации по ИТ-безопасности и руководитель по информационной безопасности SEB banka, отметил, что уровень знаний среди латвийцев можно сравнить со средним уровнем в европейских странах. В свою очередь директор Центра защиты прав потребителей Байба Витолиня, постоянно сталкивающаяся с различными жалобами покупателей, уверена, что населению следовало бы уделять больше внимания исследованию надежности торговца перед совершением какой-либо покупки.
Покупки в Интернете – это удобно и просто
Кроме того, исследование показало, что чаще всего в Интернете покупают латвийцы в возрасте 25-34 лет. Именно эта возрастная группа покупает онлайн наиболее активно – несколько раз в месяц. Интересно, что мужчины в целом покупают в Сети чаще, чем женщины. Исследованием также установлено, что возможность покупать онлайн чаще всего используют руководители высшего или среднего уровня, а также молодые мамы. В то же время нельзя утверждать, что в Интернете покупает только молодежь – каждый 5-й латвийский сениор использует возможность покупать в Интернете раз в месяц или чаще.
- Покупатели в Латвии покупают в Интернете потому, что это удобно, - говорит Санита Берзиня, член правления BARBORA Latvija. - Важна также скорость доставки, поэтому клиенты ценят доставку в тот же день. Популярность покупок в Интернете растет с каждым годом. Быстрый ритм жизни – одна из причин, почему люди все чаще предпочитают покупать продукты в Интернете. В то же время приобретение продуктов в Интернете популярно также у пенсионеров, так как мы обеспечиваем доставку прямо до дверей дома: нередко курьер даже заносит продукты в прихожую или на кухню, если в том есть необходимость.
Насколько мы сведущи в безопасных э-покупках?
Именно люди, которые покупают в Интернете более одного раза в месяц, чувствуют себя наиболее уверенными в своих знаниях – так, 78% респондентов свои знания оценивают как в целом хорошие, 18% – как удовлетворительные, и всего неполных 3% признают, что они у них откровенно плохие. Соответственно, хуже всего свои знания о безопасных покупках в Интернете оценивают именно те респонденты, которые в Интернете не покупают или делают это реже раза в год.
Покупки в Интернете дают много преимуществ – скидки, широкий спектр товаров, все более быстрая доставка, удобный обмен товаров и т. д. С ростом популярности э-коммерции развивается, к сожалению, и онлайн-мошенничество: например, кража данных, псевдопредложения, несоответствие качества товара обещанному и др.
- В основном покупатели жалуются в Центр защиты прав потребителей не на интернет-магазины, предлагающие оплату банковской картой, а на те, которые требуют совершать оплату только перечислением через интернет-банк еще до получения товара, - подчеркивает Байба Витолиня. - На такие покупки не распространяется гарантия, существующая для платежей по картам и позволяющая клиенту обратиться в банк в случае неавторизованных и мошеннических платежей, чтобы вернуть деньги. Как правило, центр получает жалобы на латвийские интернет-магазины, однако поступают жалобы и на иностранных коммерсантов. Если коммерсант, на которого жалуются, зарегистрирован в одной из стран ЕС, в Исландии или Норвегии, мы можем помочь решить этот спор, сотрудничая с Европейским центром информирования потребителей в Латвии, находящимся под нашей эгидой.
Мошенничество при онлайн-покупках – как защитить свои данные и деньги?
- Мошенничество онлайн – в целом творческая отрасль, это способ выманить деньги, не дав взамен ожидаемое. При покупке в Интернете у нас нет возможности убедиться в качестве товара, осмотрев его лично. Надо тщательно оценить, действительно ли сайт торговца, где человек захотел сделать покупку, является настоящим интернет-магазином какого-то предприятия. С точки зрения оплаты самые надежные те сайты торговцев, где используется защита 3D Secure. Это свидетельствует о том, что торговец высоко ценит безопасность платежей и, скорее всего, позаботился и о других аспектах безопасности своих ИТ-систем. Что делать, чтобы не стать жертвой мошенничества? В цифровой среде нужно быть бдительным! Нельзя слепо доверять очевидно невыполнимым обещаниям и невероятным предложениям, – советует Оскарс Блумбергс.
Эксперты, участвовавшие в дискуссии, призывают всех при покупке в Интернете всегда быть внимательными и думать, что делают. Эксперт по ИТ-безопасности CERT.LV Гинтс Малкалниетис убежден: чтобы защитить свои данные, нужно выбирать надежные пароли. Важно для каждого ресурса использовать свой уникальный пароль, а не один и тот же пароль везде. Потому что в случае, если пароль украдут, намного легче понять, какой ресурс был скомпрометирован.
- Чтобы пароль был надежным, - рекомендует специалист, - он должен быть длинным – не менее 14-16 символов. Если длинный пароль трудно придумать, я бы посоветовал использовать автоматически сгенерированные пароли, которые хранятся в надежно зашифрованном виде.
5 советов покупателям для безопасных э-покупок
1. Будьте внимательны при выборе интернет-магазина.
2. Остерегайтесь реклам, обещающих чудо-продукты или невероятно низкие цены на товары или услуги.
3. Выбирайте торговца, который предлагает систему 3D Secure. Это свидетельствует о том, что торговец высоко ценит безопасность платежей.
4. Следите за денежным потоком на своем счете – для дополнительного контроля включите уведомления в мобильном приложении. По мере надобности меняйте лимит платежей.
5. Убедитесь, что соединение безопасное (http и https). Не пользуйтесь устройством, на котором программное обеспечение не обновлялось дольше трех месяцев.
Октябрь во всей Европе – месяц кибербезопасности, и в заключительную его неделю Mastercard в сотрудничестве с Ассоциацией финансовой отрасли организовал просветительную открытую дискуссию для покупателей и торговцев о безопасных покупках в Интернете. Эксперты поделились советами о безопасных покупках – см. полную запись здесь.
Об исследовании
Исследование населения Латвии проведено Mastercard и Ассоциацией финансовой отрасли в сотрудничестве с исследовательским центром SKDS в сентябре 2019 года путем опроса 1005 респондентов в возрасте от 18 до 75 лет.
Об информационной кампании Piik un gatavs
Чтобы покупателям и торговцам разъяснять преимущества бесконтактных расчетов и аспекты безопасности, Mastercard в сотрудничестве с Ассоциацией финансовой отрасли проводит по всей Латвии информационную кампанию Piik un gatavs, которая стартовала в октябре и продлится еще весь ноябрь. Во время кампании главные деловые партнеры — Rimi и Maxima — информируют о бесконтактных платежах. Вестники кампании Piik un gatavs, посещая латвийские города (всего в планах побывать в 19!), делятся информацией о преимуществах бесконтактных платежей. Подробнее - на www.piikungatavs.lv.