Пять самых часто задаваемых вопросов о безопасности бесконтактных расчётов

Это действительно быстро и удобно. Банки тоже начали выдавать клиентам исключительно новые карты бесконтактного типа и все более активно предлагают возможности расчета в смарт–устройствах. Однако в обществе еще сильны различные мифы, касающиеся безопасности бесконтактных расчетов. Поэтому мы сделали подборку часто задаваемых вопросов о бесконтактных расчетах среди покупателей и торговцев.

1. Что будет, если мою бесконтактную карту или устройство украдут? Может ли вор потратить все мои деньги?

Если вы обнаружили, что банковская карта утеряна и, как вариант, может оказаться в руках воров, следует сразу же связаться со своим банком и заблокировать карту.

Совет: если потеряно устройство для бесконтактных платежей, например телефон, следует заблокировать мобильные бесконтактные платежи по карте.

Надо также понимать, что при оплате бесконтактным устройством покупатель авторизует покупку с помощью PIN–кода или использует биометрические показатели, подтверждая платеж отпечатком пальца или путем идентификации лица, что гарантирует дополнительную безопасность платежа.

Банк тщательно расследует каждый случай ненадежного и неавторизованного платежа – покупатели в таких случаях имеют право на возврат денег в 100–процентном размере. Совершая платеж за покупку, пользователь карты прикладывает карту к терминалу, и расчет на сумму до 25 евро происходит без введения PIN–кода. Независимо от суммы, в целях безопасности время от времени нужно будет вводить PIN–код карты и за более мелкие покупки, чтобы убедиться, что карту использует настоящий ее владелец. Бесконтактный платеж — безопасен.

2. Если пройти мимо устройства для приема карт, не может ли оно нечаянно снять деньги с моей бесконтактной карты? Может ли вор, поднеся поближе поддельное устройство для приема карт, украсть мои деньги?

Радиус действия устройства по приему карт обычно составляет 1–2, максимум 4 сантиметра, мошенник с таким устройством должен оказаться совсем близко с кошельком – положить его человеку в сумку или в карман брюк. Однако даже если попытаться это сделать, деньги еще не попадут на счет мошенника. Каждый считыватель карт, обеспечивающий бесконтактные расчеты, обязан конкретное устройство зарегистрировать и заключить договор с обслуживающим банком. Так что каждую бесконтактную сделку можно отследить.

3. В безопасности ли данные бесконтактной карты? Можно ли украсть данные с карты и совершить покупку в Интернете?

Во время бесконтактного платежа данные с карты — например, имя, фамилия и трехзначный номер на обороте, который используется для покупок в Интернете, — не пересылаются. Для покупок в Интернете банк предлагает систему безопасности 3D Secure, которая включает в себя проверку пользователя карты с паролем, выбранным самим владельцем карты: без этого пароля сделка состояться не может.

4. Можно ли случайно заплатить дважды? Как я могу быть уверен в том, что платеж совершился?

Каждый бесконтактный платеж имеет уникальный одноразовый номер, поэтому платеж невозможно случайно или злонамеренно продублировать. Если платеж совершился, он утвержден, и торговец, и покупатель получат такую же самую гарантию платежа, как при подтверждении, когда карта вставляется в устройство и вводится PIN–код.

5. Как происходит бесконтактный платеж?