Чт, 31.10.2019
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В ближайшие дни начнется строительство переезда под Брасским мостом

Брасовский мост в Риге.

ФОТО: Zane Bitere/LETA

АО Kauno tiltai в ближайшие дни начнет строительство железнодорожного переезда под Брасским мостом, сообщила представитель департамента сообщения Рижской думы Илзе Диманте. 

Сегодня мэр Риги Олег Буров вместе с заместителем Анной Владовой, а также ответственные специалисты департаментов сообщения и собственности встретились с представителями Kauno tiltai для обсуждения работ на Брасском мосту. 

Переезд соединит улицу Клуса с улицей Гауяс, и уже в начале декабря можно будет начать движение в двух направлениях. 

В ближайшие недели будет снесена старая железобетонная лестница, убраны демонтированные стройматериалы и начата реконструкция трамвайных путей. Параллельно будет происходить консервация моста. 

Работы по ремонту Брасского моста остановились в мае, когда выяснилось, что после реконструкции моста по существующему проекту его несущая способность будет недостаточна для низкопольных трамваев. 

Брасский мост через железную дорогу был построен в 1959 году.  

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