В ближайшие дни начнется строительство переезда под Брасским мостом

Сегодня мэр Риги Олег Буров вместе с заместителем Анной Владовой, а также ответственные специалисты департаментов сообщения и собственности встретились с представителями Kauno tiltai для обсуждения работ на Брасском мосту.

Переезд соединит улицу Клуса с улицей Гауяс, и уже в начале декабря можно будет начать движение в двух направлениях.

В ближайшие недели будет снесена старая железобетонная лестница, убраны демонтированные стройматериалы и начата реконструкция трамвайных путей. Параллельно будет происходить консервация моста.

Работы по ремонту Брасского моста остановились в мае, когда выяснилось, что после реконструкции моста по существующему проекту его несущая способность будет недостаточна для низкопольных трамваев.