Human Rights Watch: Россия не может призывать жителей Крыма в свою армию

В этой конвенции сказано, что оккупировавшее государство не может принудить жителей оккупированных территорий служить в своих вооруженных силах и вспомогательных силах, кроме того, нельзя пропагандировать добровольную службу в своей армии.

Как сказано в сообщении, в котором цитируются данные Минобороны РФ, с 2015 году в Крыму в российскую армию были призваны от 18 000 до 19 000 человек, 300 из которых - в ходе весеннего призыва в 2019 году. В ходе осеннего призыва, который начался 1 октября, планируется призвать еще более 2000.