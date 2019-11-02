Human Rights Watch: Россия не может призывать жителей Крыма в свою армию

У России нет права призывать в армию жителей Крыма, подтвердила в распространенном сообщении международная организация по защите прав людей Human Rights Watch (HRW).
С международной точки зрения Россия оккупировала принадлежащий Украине Крым, и это налагает на Россию обязанности согласно Четвертой женевской конвенции.
В этой конвенции сказано, что оккупировавшее государство не может принудить жителей оккупированных территорий служить в своих вооруженных силах и вспомогательных силах, кроме того, нельзя пропагандировать добровольную службу в своей армии.
Как сказано в сообщении, в котором цитируются данные Минобороны РФ, с 2015 году в Крыму в российскую армию были призваны от 18 000 до 19 000 человек, 300 из которых - в ходе весеннего призыва в 2019 году. В ходе осеннего призыва, который начался 1 октября, планируется призвать еще более 2000.
С 2016 года большинство жителей Крыма служат в военных частях, находящихся за пределами Крыма.
За избегание службы в российской армии были наказаны более 70 человек. В большинстве случаев их наказывали денежными штрафами.
HRW считает, что эти штрафы с точки зрения международных прав - незаконны.