Передача: купленные Латвией бронемашины приходится ремонтировать в Великобритании

Как отмечает передача, когда в Латвии начали реализовать масштабный проект по механизации армии, параллельно была поставлена цель по-возможности больше вовлечь местную индустрию. Однако с 2016 года, когда армии были поставлены первые бронемашины CVR(T), до сегодняшних дней ремонты высокого уровня этих боевых машин в Латвии не проводились.

Пять лет назад правительства Латвии и Великобритании договорились о поставке 123 используемых британской армией, разработанных BAE Systems боевых бронемашин CVR(T). Перед поставкой в Латвию бронемашины обновляют и оборудуют.

Заключая этот договор, латвийская сторона хотела по-возможности большего вовлечения местных предпринимателей, чтобы в случае кризисной ситуации снизить зависимость от иностранных поставщиков.

"Это наши принципы развития всех вооруженных сил в будущем, когда мы вовлекаем латвийских предпринимателей и таким образом развиваем латвийский военно-промышленный комплекс", - заявил в 2016 году тогдашний министр обороны Раймонд Бергманис.

Сейчас ежедневное содержание бронемаших и их ремонт солдаты проводят сами, однако работы высокого уровня по-прежнему находятся в ведении британского предприятия.

Сначала ремонты занимали много времени, однако постепенно ситуация улучшилась. Ответственные лица опасаются, что дорогая техника может простаивать, ожидая ремонта.

Ранее поданная Минобороны информация свидетельствовала, что предприятие BAE Systems должно обеспечить возможности ремонта высокого уровня в Латвии. BAE Systems было дано задание до конца 2016 года выбрать латвийское предприятие, которое обеспечивало бы ремонт такого уровня в Латвии.

Оценка затянулась, и в июле 2018 года был заключен договор о потенциальном сотрудничестве с предприятием Zemgales remonta centrs (ZRС) группы Auto Kada. Однако финансовый директор предприятия Ивар Озолиньш указал, что ZRC практически не проводят никаких ремонтов бронемашин.