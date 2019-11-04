В День Лачплесиса в Риге пройдет народное шествие к "Замку света"

Мероприятия, посвященные столетию латвийской армии, начнутся уже 8 ноября, когда на площади у Латвийского военного музея будет зажжен мемориальный костер и пройдет презентация новой марки, посвященной бермонтиаде. Костер у музея будет гореть до 11 ноября.

Также у Пороховой башни пройдет выставка военной техники и экипировки латвийских вооруженных сил и союзников по НАТО, во время которой можно будет больше узнать о службе в Земессардзе. Выставку военной техники и снаряжения можно будет посетить 8, 9 и 11 ноября, сообщили агентству LETA в Министерстве обороны.

Также 8 ноября в Латвийском военном музее пройдут творческие мастерские для школьников.

Военный парад Национальных вооруженных сил и подразделений Министерства внутренних дел, а также народное шествие начнутся 11 ноября в 19:30 на набережной 11 ноября. Военный парад, посвященный Дню Лачплесиса, в этом году будет проходить не у памятника Свободы, как обычно, а от набережной 11 ноября через Каменный мост в направлении "Замка света".

Пабрикс сообщил, что это будет не традиционный парад, а народное шествие. Участникам шествия рекомендуется брать с собой факелы и свечи.