Латвия предложила запретить поставки марганцевой руды в 14-м пакете санкций ЕС

Премьер Эвика Силиня в соцсетях уточняет, что Еврокомиссия выступила с предложением 14-го пакета санкций, включив в него предложенный Латвией запрет на транзит марганцевой руды через ЕС в Россию.

В новом пакете санкций также предусмотрены ограничения на экспорт российского сжиженного природного газа из портов ЕС и согласование санкций против Белоруссии с установленными для России с целью ужесточения ограничительных мер против обеих стран.

Силиня также отмечает, что еще предстоит договориться о том, чтобы новые санкции вступили в силу без задержек.

"Это успех Латвии, - сказала политик, - голос Латвии в ЕС услышан. Ранее мы добились решения на уровне ЕС по ограничению импорта сельскохозяйственной продукции России и Белоруссии, теперь результат достигнут и в отношении предложения о запрете на экспорт марганцевой руды в Россию".