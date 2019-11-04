Пн, 4.11.2019
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Винькеле: правительство ищет решения ситуации в здравоохранении

Илзе Винькеле

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Правительство осознает серьезность ситуации в сфере здравоохранения, поэтому сейчас продолжается поиск решений для ее стабилизации, заявила журналистам министр здравоохранения Илзе Винькеле после заседания по сотрудничеству партий коалиции.

Винькеле пояснила, что завтра пройдет встреча с представителями объединений медицинских работников, инициатором которой стал премьер-министр Кришьянис Кариньш.

"Очевидно, у него есть своя повестка дня, которую он хочет обсудить", - сказала Винькеле.

Она выразила уверенность в том, что разговор будет ценным, поскольку правительство осознает серьезность ситуации и все еще занимается поиском каких-либо решений. "Завтра, выслушав медиков, нужно будет понять, есть ли вероятность компромисса", - сказала политик. Однако она не сообщила о том, какие именно решения могут быть предложены медикам завтра.

"Завтра пройдет встреча с представителями организаций здравоохранения. Я надеюсь на конструктивный диалог", - сказал Кариньш, подчеркнув, что бюджет на следующий год был сформирован в "очень сложных обстоятельствах", и он очень ждет завтрашнего разговора, чтобы выяснить, хотят ли медицинские организации работать вместе с правительством. "У нас в Латвии много наболевших проблем, и эта проблема одна из самых больших, но все вопросы лучше решать путем переговоров, а не борьбы друг против друга", - сказал политик.

Как сообщалось, на здравоохранение в бюджете следующего года дополнительно выделено 50 млн евро, из которых 42,1 млн будут направлены на повышение заработных плат медицинских работников, особенно тех, кто работает в круглосуточном режиме.

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