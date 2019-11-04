Винькеле: правительство ищет решения ситуации в здравоохранении

Правительство осознает серьезность ситуации в сфере здравоохранения, поэтому сейчас продолжается поиск решений для ее стабилизации, заявила журналистам министр здравоохранения Илзе Винькеле после заседания по сотрудничеству партий коалиции.
Винькеле пояснила, что завтра пройдет встреча с представителями объединений медицинских работников, инициатором которой стал премьер-министр Кришьянис Кариньш.
"Очевидно, у него есть своя повестка дня, которую он хочет обсудить", - сказала Винькеле.
Она выразила уверенность в том, что разговор будет ценным, поскольку правительство осознает серьезность ситуации и все еще занимается поиском каких-либо решений. "Завтра, выслушав медиков, нужно будет понять, есть ли вероятность компромисса", - сказала политик. Однако она не сообщила о том, какие именно решения могут быть предложены медикам завтра.
"Завтра пройдет встреча с представителями организаций здравоохранения. Я надеюсь на конструктивный диалог", - сказал Кариньш, подчеркнув, что бюджет на следующий год был сформирован в "очень сложных обстоятельствах", и он очень ждет завтрашнего разговора, чтобы выяснить, хотят ли медицинские организации работать вместе с правительством. "У нас в Латвии много наболевших проблем, и эта проблема одна из самых больших, но все вопросы лучше решать путем переговоров, а не борьбы друг против друга", - сказал политик.
Как сообщалось, на здравоохранение в бюджете следующего года дополнительно выделено 50 млн евро, из которых 42,1 млн будут направлены на повышение заработных плат медицинских работников, особенно тех, кто работает в круглосуточном режиме.