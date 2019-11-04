Объявлен конкурс на строительство железнодорожной станции Rail Baltica в аэропорту "Рига"

Претенденты могут подавать заявки до 10 января 2020 года.

В положении о закупке говорится, что строительство будет проходить в шесть этапов. На первом этапе запланированы работы по созданию строительных конструкций терминала, эстакады и подъездной дороги с соответствующей инфраструктурой. На втором этапе запланированы работы по строительству терминала, за исключением работ по созданию строительных конструкций. За первые два этапа будет построена железнодорожная эстакада с двумя путями протяженностью 420 метров, а также 3000 метров связанных с ней автодорог и общественные здания площадью 16 000 квадратных метров.

На третьем этапе планируется построить железнодорожную эстакаду с двумя путями длиной 1500 метров от ул. Маза Грамздас до терминала и от терминала до ул. Дзирниеку, а также связанную с ней автодорогу длиной 165 метров.

На четвертом этапе будет построена железнодорожная эстакада с двумя путями от ул. Дзирниеку до территории Марупе протяженностью 1860 метров.

На пятом этапе планируется возведение насыпи от станции Иманта до ул. Маза Грамздас, а также строительство железнодорожного переезда через ул. Карля Улманя гатве.