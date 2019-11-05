На зарплаты медиков пообещали дополнительно 18 миллионов евро

Премьер-министр Кришьянис Кариньш рассказал, что вчера партнеры по коалиции договорились, что могли бы найти в бюджете 2020 года дополнительные средства, чтобы обеспечить на обеспечение зарплат медиков до 60 миллионов евро. Премьер добавил, что финансирование не будет увеличено за счет изменения в налогах.

Министр благосостояния Илзе Винькеле добавила, что коалиция договорилась направить на оплату труда медиков дополнительно 60 миллионов евро, что позволит увеличить минимальную ставку в среднем на 10%.

Изначально на увеличение зарплат медиков в 2020 году обещали 120 миллионов евро, что позволило бы увеличить зарплаты на 20%.

Министр финансов Янис Рейрс пояснил, что Минфин сотрудничает с другими министерствами, оценивая их бюджетные программы, чтобы найти на увеличение зарплат медиков еще до 18 миллионов евро. По словам министра, пока вырисовываются десять миллионов евро, но до рассмотрения бюджета в правительстве или Сейме будет принято решение о еще восьми миллионах.

Планируется, что дополнительное финансирование на зарплаты медиков будет взято из бюджетной программы Министерства иностранных дел, которая предусматривала открытие посольства в Австралии. Таким образом, открытие посольство отложено на неопределенный срок.

Винькеле отметила, что сфера готова к необходимым реформам и было бы грешно упускать этот момент.