На зарплаты медиков пообещали дополнительно 18 миллионов евро

Правительство обещает найти на повышение зарплат медиков в будущем году дополнительно еще примерно 18 миллионов евро. Для этого в том числе будет отложено строительство посольства в Австралии. Это означает, что всего на эти цели будет направлено около 60 миллионов евро, сообщает агентство LETA.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш рассказал, что вчера партнеры по коалиции договорились, что могли бы найти в бюджете 2020 года дополнительные средства, чтобы обеспечить на обеспечение зарплат медиков до 60 миллионов евро. Премьер добавил, что финансирование не будет увеличено за счет изменения в налогах.
Министр благосостояния Илзе Винькеле добавила, что коалиция договорилась направить на оплату труда медиков дополнительно 60 миллионов евро, что позволит увеличить минимальную ставку в среднем на 10%.
Изначально на увеличение зарплат медиков в 2020 году обещали 120 миллионов евро, что позволило бы увеличить зарплаты на 20%.
Министр финансов Янис Рейрс пояснил, что Минфин сотрудничает с другими министерствами, оценивая их бюджетные программы, чтобы найти на увеличение зарплат медиков еще до 18 миллионов евро. По словам министра, пока вырисовываются десять миллионов евро, но до рассмотрения бюджета в правительстве или Сейме будет принято решение о еще восьми миллионах.
Планируется, что дополнительное финансирование на зарплаты медиков будет взято из бюджетной программы Министерства иностранных дел, которая предусматривала открытие посольства в Австралии. Таким образом, открытие посольство отложено на неопределенный срок.
Винькеле отметила, что сфера готова к необходимым реформам и было бы грешно упускать этот момент.
"Надеюсь, что высказанное компромиссное предложение будет услышано, но мы - политики - получим хороший урок, что во время обещаний напротив конкретных цифр нужно указывать и источник финансирования", - сказала Винькеле, добавив, что нужно изменить закон так, чтобы невыполнимые обещания не повторялись.