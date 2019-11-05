В Риге на автовокзале у женщины украли всю пенсию. Воришку поймал внук

В понедельник, 4 ноября, на Рижском международном автовокзале ранее судимая женщина отвлекла внимание пенсионерки и украла все ее пенсию.
Днем женщина пенсионного возраста на Рижском автовокзале вышла из автобуса и пошла к направлению Даугаве. Женщина ждала своего внука, и у нее зазвонил телефон. Пенсионерка положила сумку на скамейку и ответила на звонок.
В тот момент к ней подошла неизвестная женщина, которая рядом с сумочкой пенсионерки разложили свои и начала настойчиво предлагать одежду. Несмотря на то, что старушка в тот момент говорила по телефону, женщина не переставала настаивать, чтобы у нее что-нибудь купили и предлагала скидки. В это время она рылась в своих вещах, создавая впечатление, что что-то ищет.
Когда она ушла, пенсионерка решила проверить содержимое своего кошелька и констатировала, что пропала вся ее пенсия, находившаяся в кошельке - 460 евро. Поняв, что ее ограбили, женщина стала звать на помощь, чтобы окружающие помогли поймать воришку, которая бросилась бежать.
К счастью, в тот момент на вокзал пришел внук пенсионерки, который, услышав крики бабушки, прямо на территории вокзала преступницу и задержал. У нее находилась всего часть украденных денег - 120 евро. Позднее полицейские выяснили, что остальную сумму она передала подельнику, который с места преступления убежал.
На место происшествия была вызвана Госполиция, которая доставила злоумышленницу в участок. Оказалось, что женщина 1978 года рождения ранее уже была судима за имущественные преступления и незаконный оборот наркотических веществ.
Начат уголовный процесс по факту кражи. За такое преступление предусмотрено лишение свободы на срок до двух лет или кратковременное лишение свободы, или принудительные работы, или денежный штраф.