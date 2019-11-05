В Риге на автовокзале у женщины украли всю пенсию. Воришку поймал внук

Днем женщина пенсионного возраста на Рижском автовокзале вышла из автобуса и пошла к направлению Даугаве. Женщина ждала своего внука, и у нее зазвонил телефон. Пенсионерка положила сумку на скамейку и ответила на звонок.

В тот момент к ней подошла неизвестная женщина, которая рядом с сумочкой пенсионерки разложили свои и начала настойчиво предлагать одежду. Несмотря на то, что старушка в тот момент говорила по телефону, женщина не переставала настаивать, чтобы у нее что-нибудь купили и предлагала скидки. В это время она рылась в своих вещах, создавая впечатление, что что-то ищет.

Когда она ушла, пенсионерка решила проверить содержимое своего кошелька и констатировала, что пропала вся ее пенсия, находившаяся в кошельке - 460 евро. Поняв, что ее ограбили, женщина стала звать на помощь, чтобы окружающие помогли поймать воришку, которая бросилась бежать.

К счастью, в тот момент на вокзал пришел внук пенсионерки, который, услышав крики бабушки, прямо на территории вокзала преступницу и задержал. У нее находилась всего часть украденных денег - 120 евро. Позднее полицейские выяснили, что остальную сумму она передала подельнику, который с места преступления убежал.

На место происшествия была вызвана Госполиция, которая доставила злоумышленницу в участок. Оказалось, что женщина 1978 года рождения ранее уже была судима за имущественные преступления и незаконный оборот наркотических веществ.