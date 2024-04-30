Потребление природного газа в Латвии выросло почти на 25%

За первые три месяца 2024 года в Латвии было потреблено 4,171 тераватт-часа газа, тогда как за тот же период прошлого года - 3,348 тераватт-часа.

В марте этого года в Латвии было потреблено 907 585 мегаватт-часов (МВтч) природного газа, что на 11,9% меньше, чем в соответствующем месяце прошлого года.

В январе потребление составило 1,932 тераватт-часа (+72,6%), а в феврале - 1,331 тераватт-часа (+11%).

Как сообщалось, в прошлом году объем потребления в Латвии природного газа уменьшился на 5,4% до 8,406 тераватт-часа.

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