В убийстве, скорее всего, с помощью сковороды обвиняют 84-летнюю женщину

17 декабря 2022 года Служба неотложной медицинской помощи получила вызов в одну из квартир в Риге, в Торнякалнсе, где находился мужчина 1957 г. р. с явными телесными повреждениями в области головы.

Об указанном факте Служба неотложной медицинской помощи сообщила Госполиции. Мужчина был доставлен в медучреждение, однако от полученных ранений 19 декабря скончался в больнице.

Полиция по подозрению в совершении указанного преступления в мае 2023 года задержала женщину 1940 года рождения. Она ранее не попадала в поле зрения полиции.

Следствие установило, что 17 декабря 2022 года мужчина пришел в гости к женщине и распивал спиртные напитки. В какой-то момент по неустановленным досудебным расследованием обстоятельствам женщина нанесла мужчине тяжкие телесные повреждения, ударив тупым предметом, скорее всего, сковородой, не менее 15 раз в область головы.

Уголовный процесс квалифицирован по факту причинения тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности виновного смерть потерпевшего. За такое преступление законом предусмотрено лишение свободы на срок от трех до 15 лет.

Кроме того, подозреваемому избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

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