Собственники квартир современной новостройки в Риге проголосовали за смену управляющей компании и привели новую, однако старая отказывается покидать объект, сообщает передача "Новый день" на Rus.LSM.lv.
Два консьержа и судебные тяжбы: жильцы новостройки в Риге не могут избавиться от старого домоуправления
Комплекс Skanstes virsotnes состоит из четырех современных 24-этажных здания, построенных в 2012 году. Тогда же был заключен договор на обслуживание комплекса с управляющей домами компанией Civinity mājas.
Однако около полугода назад от Civinity mājas решили уйти жильцы дома по ул. Далиня, 8. Владельцы квартир недовольны использованием накопительного фонда на ремонт здания. Помимо этого, в общем гараже комплекса протекала крыша, а на парковках скапливалась и замерзала вода.
Глава инициативной группы жильцов дома Ольга Фридман рассказала передаче, что на собранные 80 тысяч евро компания отремонтировала скамеечки на детской площадке, сделала въезд и "прочие мелочи" "В ходе планирования работ стоимость сметы сильно увеличилась. Остаточные деньги мы спрашивали, где они, никто ответа не давал. Сказали, что они на каком-то отдельном счету", - рассказывает женщина, которую поддержал другой житель, подчеркивая, что проблемы у дома остались: на стоянку затекает вода.
Представитель Civinity mājas Гатис Розе сообщил, что у комплекса накопилось много проблем. "Зданиям необходимо много ремонтных работ. Нужно менять наполнение деформационных швов. Мы видим, что накапливается вода на автостоянке. Есть работы на террасе, гидроизоляция. Работы по вентиляционным каналам, гораздо больше чем на 80 тысяч. Первично были проделаны только самые необходимые работы. О чем мы отчитались и согласовали с обществом", - рассказал он.
Собственники трех квартир организовали инициативную группу и начали собирать подписи о смене управляющей компании, в результате чего за эту идею высказались 70% жильцов, утверждает Ольга Фридман.
Однако поначалу Civinity mājas отказалась принимать результат голосования, утверждая, что в протоколе было "чуть больше 60%". "Как собирались эти подписи? Были введены в заблуждение владельцы или нет, но по имеющейся у нас информации, группа активистов утверждала что-то другое, чем то, под чем подписались собственники", - заявил Розе.
Издание ознакомилось с бланком голосования для жильцов и пришло к выводу, что вопросы там сформулированы достаточно четко. Однако юристы Civinity mājas утверждают, что один дом не может объединиться в отдельное общество жильцов, т.к. договор обслуживания заключен на все четыре здания комплекса.
Тем временем новая управляющая компания SELECTUM HOME не cмогла перенять дом, т.к. Civinity mājas отказывалась передавать управление. "Только после того, как мы подали в суд. И спустя месяц, по решению суда, нам передали права по управлению", - поделился член правления SELECTUM HOME Денис Соколов.
Позднее в доме появилась новая инициативная группа в составе одной владелицы квартиры, которая организовала новый опрос о возвращении старой компании, за что подписались больше 50% владельцев квартир. На основании этого Civinity mājas потребовала вернуть ей управление домом. "Нам посыпались заявления, что люди не голосовали и готовы подписаться под документом, что их подпись подделана", - рассказал Денис Соколов.
В распоряжении Rus.LSM.lv оказалось видео, где вместо владельцев квартир сбором подписей занимаются работники Civinity mājas. "Они собирали подписи, их работники ходили по квартирам, плюс констатировано, что по меньшей мере подписи на 9 анкетах подделаны. Пять клиентов, которых я представляю, подали заявление в полицию о подделке документов. Получено подтверждение от полиции, что они получили заявления", - заявил присяжный адвокат Роланд Нейландс.
Денис Соколов рассказал, что существующая ситуация вызвала хаос: "Они поставили второй пост дежурных, срывают наши объявления. Кто-то меняет ключи в подсобках. Люди устали от всего этого". Помимо этого, в доме появилось два консьержа по одному от каждой компании.
В Civinity mājas проблем в том, что сбором подписей занимались их сотрудники, не видят и подчеркивают, что собственник жилья, как организатор, имеет право позвать специалистов, считает юрист компании Инесе Брикена. С этим несогласен юрист Нейландс: "31 января Civinity mājas утратило право управлять домом, поэтому юридически не могла участвовать в организации повторного опроса".
Рижский городской суд признал недействительным повторный опрос жильцов с помощью сотрудников Civinity mājas, однако судебные тяжбы по делу могут затянуться на годы.
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