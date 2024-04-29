Два консьержа и судебные тяжбы: жильцы новостройки в Риге не могут избавиться от старого домоуправления

Собственники трех квартир организовали инициативную группу и начали собирать подписи о смене управляющей компании, в результате чего за эту идею высказались 70% жильцов, утверждает Ольга Фридман.

Однако поначалу Civinity mājas отказалась принимать результат голосования, утверждая, что в протоколе было "чуть больше 60%". "Как собирались эти подписи? Были введены в заблуждение владельцы или нет, но по имеющейся у нас информации, группа активистов утверждала что-то другое, чем то, под чем подписались собственники", - заявил Розе.

Издание ознакомилось с бланком голосования для жильцов и пришло к выводу, что вопросы там сформулированы достаточно четко. Однако юристы Civinity mājas утверждают, что один дом не может объединиться в отдельное общество жильцов, т.к. договор обслуживания заключен на все четыре здания комплекса.

Тем временем новая управляющая компания SELECTUM HOME не cмогла перенять дом, т.к. Civinity mājas отказывалась передавать управление. "Только после того, как мы подали в суд. И спустя месяц, по решению суда, нам передали права по управлению", - поделился член правления SELECTUM HOME Денис Соколов.