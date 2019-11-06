Латвия - лидер ЕС по количеству убийств на 100 000 жителей

Далее следует Литва - четыре убийства на 100 тыс. населения, а в Эстонии этот показатель составляет 2,2 убийства. Меньше всего показатель убийств на 100 тыс. населения в Люксембурге - 0,3, в Италии и Чехии - 0,6.

В 2016 году в Латвии было зарегистрировано 4,6 убийства на 100 тыс. населения, в Литве - 3,6, в Эстонии - 2,7.