Латвия - лидер ЕС по количеству убийств на 100 000 жителей

В Латвии в 2017 году было зарегистрировано 5,6 умышленных убийств на 100 тыс. населения, что является самым высоким показателем в ЕС и на одно убийство больше, чем в 2016 году, свидетельствуют данные Eurostat по 29 странам блока.
Далее следует Литва - четыре убийства на 100 тыс. населения, а в Эстонии этот показатель составляет 2,2 убийства. Меньше всего показатель убийств на 100 тыс. населения в Люксембурге - 0,3, в Италии и Чехии - 0,6.
В 2016 году в Латвии было зарегистрировано 4,6 убийства на 100 тыс. населения, в Литве - 3,6, в Эстонии - 2,7.
В 2017 году в целом по ЕС было зарегистрировано около 5200 убийств, что на 19% меньше, чем в 2008 году.