Больница Страдиня перенесла из-за протеста сотни амбулаторных визитов и операций

В рамках подготовки к завтрашней акции протеста медиков Клиническая университетская больница им. Страдиня перенесла около 700 амбулаторных визитов и 100 операций, сообщила агентству LETA представитель больницы по связям с общественностью Алиса Подниеце.
На этой неделе специалисты отдела по обслуживанию клиентов связались с пациентами, у которых 7 ноября был предусмотрен визит в больницу, чтобы перенести его на другой день.
Информация об участии медиков больницы в акции протеста и изменениях в организации работы размещена на сайте больницы и в социальных сетях.
Без изменений завтра будет работать центр неотложной помощи больницы Страдиня. Пациенты, которые находятся на лечении в отделениях больницы, получат всю необходимую помощь в соответствии с планом лечения.
Как сообщалось, в знак протеста против запланированного на ближайшие годы недостаточного финансирования отрасли здравоохранения медики завтра, 7 ноября, проведут акцию "Один день без врача".
В этот день организаторы акции призывают всех врачей, за исключением медиков скорой помощи, взять неоплачиваемый отпуск. Таким образом медики хотят наглядно показать, что может произойти уже через пару лет, если политики не изменят свое отношение к здравоохранению. Завтра также состоится акция протеста медиков у здания Сейма.