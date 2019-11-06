Аналитический институт США рекомендовал Латвии ввести обязательную военную службу

В статье старшего научного сотрудника института и профессора Ричарда Хукера "Как защитить страны Балтии" указано, что Латвии, Литве и Эстонии стоило бы ввести обязательную двухлетнюю службу с достойной оплатой для тех, кто выберет стать профессиональными солдатами и начальниками.

По мнению автора статьи, это "в свою очередь на порядок улучшило бы размеры и качество сухопутных войск Балтии и обеспечило бы основу для их расширения по более низкой цене, чем дорогие профессиональные солдаты".

Хукер указывает, что большие сухопутные силы НАТО в странах Балтии сейчас политически невозможны.

"Остается возможность положиться на решения самих стран. Этот подход требует значительной помощи безопасности странам Балтии и сильной поддержки от главных союзников, однако балтийцам сначала нужно активизироваться самим. Несмотря на то, что у них небольшое число жителей и ВВП, они способны сделать куда больше, чем делают сейчас", - сказано в статье.

В статье указано, что всего в Балтии живет порядка шести миллионов человек, но служат всего около 22 000 граждан, из которых большинство - профессиональные солдаты, выполняющие короткие миссии.

Обязательная служба сейчас есть в Эстонии, в Литве - частичный призыв, а в Латвии призыва нет.

Хукер указывает, что для Латвии и Эстонии было бы разумной целью перейти от легких бригад к небольшим тяжелым дивизиям под командованием генерал-майора, состоящим из штаба, двух маневренных бригад и подразделений, таких как батальон поддержки полевой артиллерии и противовоздушной обороны, инженерии, материально-технического обеспечения и связи, в общей сложности приблизительно 10 000 человек.