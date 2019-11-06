В Лиепае скончался молодой парень. Несмотря на слухи, наркотики - не при чем

Более того, он жил в этой квартире с рождения. "Этого ребенка я знаю с детства и дружу с его родителями. И никогда он не был наркоманом и еще хуже наркоторговцем! Да, он как вся молодежь выпивал. Ходил на дискотеки. Кроме того, он жил в этой квартире с самого раннего детства. Его с роддома туда привезли"", - рассказала Русскому TVNET знакомая погибшего Анна.