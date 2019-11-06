В Лиепае скончался молодой парень. Несмотря на слухи, наркотики - не при чем

На днях в Лиепае в собственной квартире скончался парень. По словам соседей - он умер из-за передозировки наркотиков, сообщила передача Degpunktā. В свою очередь близкие погибшего Владислава полностью отрицают прозвучавшую в передаче информацию.
В сюжете Degpunktā соседи рассказали журналистам, что молодой человек уже давно торгует наркотиками, и соседи заметили это сразу же, но молчали, потому что все происходило тихо и шума не было. В свою очередь близкие заверяют, что парень вообще не был связан с наркоторговлей и ничего такого не употреблял.
Более того, он жил в этой квартире с рождения. "Этого ребенка я знаю с детства и дружу с его родителями. И никогда он не был наркоманом и еще хуже наркоторговцем! Да, он как вся молодежь выпивал. Ходил на дискотеки. Кроме того, он жил в этой квартире с самого раннего детства. Его с роддома туда привезли"", - рассказала Русскому TVNET знакомая погибшего Анна.
По ее словам, парень в последнее время жил и работал за границей и домой вернулся в отпуск. В понедельник он должен был лететь обратно. И наркотиками, как и продажей, не увлекался.
Как портал InfoLiepaja.lv узнал в полиции, смерть молодого человека не связана с употреблением наркотических веществ, также не обнаружено признаков насильственной смерти. От других комментариев полиция воздерживается.
Скорбящие друзья на следующий день сложили в входа в подъезд цветы и свечи. Это большей части жильцов дома не нравится, так как вызывает у них негативные эмоции, жильцы даже планирует начать сбор подписей, чтобы грустную картину у входа в дом ликвидировать.