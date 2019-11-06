Это только вершина айсберга: пользователей Facebook коснулась волна дезинформации

Она провела анализ 100 главных фейковых новостей о политике США, которые в течение десяти месяцев до 31 октября получили широкий оборот в Facebook. Анализ показал, что фейковые политические новости просматривали более 158 миллионов раз.

"Эти результаты можно считать только вершиной айсберга дезинформации перед выборами 2020 года", - говорится в сообщении Avaaz.

Avaaz призывает провести дальнейший анализ распространения дезинформации в Facebook, YouTube, Twitter, Instagram и WhatsApp, чтобы проверить то, что находится под этой приливной волной, которая приближается к горизонту выборов 2020 года.

Как выяснила Avaaz, у демократов и независимых избирателей есть вдвое большие шансы столкнуться с таргетированными фейковыми новостями, чем у республиканцев и консерваторов.