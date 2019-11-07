Чт, 7.11.2019
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Тяжелая авария на Рижской окружной: фура вылетела на встречную полосу
Фото и видео

ФОТО: скриншот видео

Во второй половине дня в четверг на Рижской окружной дороге у Упесциемса произошло столкновение фуры и легкового автомобиля. Как сообщает передача Degpunktā, есть пострадавшие.

В 17:30 водитель фуры Volvo направлялся в сторону Саласпилса, как вдруг автомобиль потерял управление. В результате, грузовик выехал на встречную полосу, где в направлении Балтезерса ехал внедорожник Volvo. 

На помощь пострадавшим бросились люди, ехавшие за автомобилями. В том числе и солдат из Адажи.

По словам свидетелей, произошедшее - результат езды с плохими шинами, по другому инцидент объяснить нельзя.

Известно, что в аварии серьезно пострадал водитель легковушки, которого незамедлительно увезла скорая помощь. В свою очередь водителя грузовика доставили в больницу для проверок.

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