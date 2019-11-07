Тяжелая авария на Рижской окружной: фура вылетела на встречную полосу

В 17:30 водитель фуры Volvo направлялся в сторону Саласпилса, как вдруг автомобиль потерял управление. В результате, грузовик выехал на встречную полосу, где в направлении Балтезерса ехал внедорожник Volvo.

На помощь пострадавшим бросились люди, ехавшие за автомобилями. В том числе и солдат из Адажи.

По словам свидетелей, произошедшее - результат езды с плохими шинами, по другому инцидент объяснить нельзя.