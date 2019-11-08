Чем опасен грядущий 2020 год Белой Крысы

Год Белой Металлической Крысы в целом обладает позитивной энергетикой. Он хорош для создания семьи, новых начинаний и смены обстановки. В это время может произойти много благоприятных событий, однако не стоит забыать и о возможном негативе.

Проблемы в любви и отношениях

В год Крысы многие люди, устав от рутины жизни, склонны совершать необдуманные поступки. Эксперты dailyhoro.ru советуют ко всему относиться спокойнее, просто расслабиться и начать извлекать позитив из всего, что происходит вокруг. Если же эта рутина серьезно скажется на ваших отношениях со своей половинкой, лучше сфокусироваться на работе или на совместных делах.

Иногда нужно давать друг другу свободу.

Человек устает от однообразного темпа, а в год Крысы это вдвойне актуально, так что постарайтесь не навязываться своим любимым в 2020-м.

Опасность заключается в том, что любые ссоры могут привести к разрыву или затяжным конфликтам.

Стихия Металла сделает людей непреклонными, жесткими и даже немного замкнутыми. Это почувствуется во всех типах отношений - как в дружбе, так и на работе.

Заводить новые отношения и искать друзей в год Крысы нужно, но придется приложить больше усилий для того, чтобы понравиться человеку и завоевать его доверие.

Трудности с финансами и делами в 2020 году

2020 год - время глобальных изменений. Стихия Металла провоцирует людей на резкие действия, но при этом делает так, что все забывают об осторожности. Финансовые и рабочие идеи требуют подготовки. Именно поэтому в год Крысы ни в коем случае нельзя рисковать, брать большие кредиты, обязательства. 2020 год - это время осторожных, осмотрительных людей, которые умеют рассуждать здраво.

Крыса может спровоцировать рост тщеславия, что в небольших дозах иногда идет нам на пользу, но Белая Крыса не знает слова "норма", поэтому многие из наших друзей и коллег могут стать невыносимо гордыми и эгоистичными. Это может коснуться и вас самих, поэтому старайтесь следить за собой.

Дорогостоящие приобретения могут быть удачными, а могут стать источником проблем. Прежде чем тратить большие суммы, лучше хорошенько подумать о целесообразности покупки.

Принимать спонтанные решения нельзя. Рекомендуется подождать несколько дней перед покупкой и только потом делать окончательный выбор.

Проблемы с настроением и здоровьем

В 2020 году настроение практически у всех будет меняться довольно часто, что скажется на важных сферах жизни. На этом фоне могут возникнуть проблемы со сном, способные привести к ухудшению здоровья. Желательно соблюдать режим и не переутомляться.

В 2020 году обязательно нужно находить время для отдыха и релаксации. Порой нам всем необходимо уединение и спокойствие, а в год Крысы это будет особенно актуально.