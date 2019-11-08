Зайга Пуце утверждена на должности руководителя Фонда общественной интеграции

Пуце, которая является супругой министра окружающей среды и регионального развития Юриса Пуце, до августа входившего в совет SIF, была утверждена голосами семи членов совета. Представитель Министерства окружающей среды и регионального развития Эдвин Балшевиц в голосовании не участвовал, а представитель премьер-министра Имант Парадниекс воздержался.

Как сообщалось, Зайга Пуце получила самую высокую оценку во всех трех турах конкурса на должность директора фонда, а также единодушную поддержку конкурсной комиссии.

Пуце имеет многолетний опыт работы в секторе негосударственных организаций (НГО) - в течение трех лет она избиралась в совет по сотрудничеству НГО и Кабинета министров. С 2016 года Пуце входит в совет Латвийского гражданского альянса, с 2017 года является членом правления Ассоциации НГО современной культуры, а с 2011 года возглавляла общество Ascendum. Пуце имеет высшее образование в области права и степень магистра по управлению в сфере образования.

В конкурсе на должность руководителя фонда участвовали 28 претендентов.

Секретариат SIF - исполнительный орган, которым руководит директор фонда. Ранее эту должность занимала Айя Бауэре.

Как сообщалось, 30 августа председателем совета фонда был назначен министр культуры Наурис Пунтулис. В совет входят также министр юстиции Янис Борданс, министр благосостояния Рамона Петравича и министр образования и науки Илга Шуплинска. Представителем премьер-министра в совете SIF является Имант Парадниекс, а до августа в совет входил также министр окружающей среды и регионального развития Юрис Пуце.

Как ранее пояснил директор Госканцелярии Янис Цитсковскис, на голосовании по утверждению Зайги Пуце на должность директора фонда не будет конфликта интересов, так как Юрис Пуце с августа больше не входит в совет, а Министерство окружающей среды и регионального развития в нем представляет госсекретарь Эдвин Балшевиц.