ДТП на Даугавпилсском шоссе: погиб человек

Около 6:50 на Даугавпилсском шоссе (A6) произошло столкновение автомашин Škoda Fabia и Audi A6, в результате которого от полученных травм на месте происшествия скончался водитель машины Škoda Fabia. Водитель второго автомобиля был передан в руки медиков.

В общей сложности за прошедшие сутки в стране было зарегистрировано 89 ДТП, в которых пострадали 11 человек, а один погиб. Среди пострадавших есть два пешехода и три велосипедиста.

Также было задержано 27 водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, а 241 шофер был оштрафован за превышение скорости.

Больше всего или 68 протоколов о превышении допустимой скорости было составлено в Видземском регионе, а наибольшее число дорожно-транспортных происшествий (ДТП) - 46 - за минувшие сутки произошло в Рижском регионе. Больше всего или 7 нетрезвых водителей были задержаны в Латгальском регионе.