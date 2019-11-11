Бесконтактные расчёты – в Латвии и Европе до 25 евро

Установленный в странах Балтии лимит в размере 25 евро отражает средний лимит бесконтактных расчетов в Европе, о чем свидетельствуют данные Merchant Machine. Из стран-соседей, не слишком удаленных от нас географически, самыми смелыми в этом деле оказались датчане, которые установили лимит почти в 2 раза больше (47 евро, или 350 датских крон). Однако в Польше и Болгарии этот самый лимит составляет почти половину от среднеевропейского – 12 евро. В мировом масштабе самый большой лимит бесконтактного платежа – в Японии: здесь без введения PIN-кода карты можно рассчитаться за покупку в размере 160 евро (лимит – 20 тысяч иен). Границу в 100 евро лимит бесконтактных расчетов превышает также в Китае и Гонконге, а в США он составляет, да-да, 100 долларов.

В Латвии сначала ввели банковский лимит для бесконтактных расчетов в размере 10 евро, но, поскольку был замечен большой спрос и интерес к этому способу расчетов, весной 2018 года сумму повысили до 25 евро. Это увеличение соответствовало данным банков о повседневных покупках, совершенных с помощью платежных карт, которые свидетельствовали о том, что 10 евро не покрывают среднюю сумму покупки, за которую люди охотно совершали бы бесконтактные расчеты. Отдельные банки предлагают своим клиентам самим устанавливать лимит бесконтактных расчетов, не превышающий 25 евро, учитывая, что повседневные потребности у людей очень разные.

Следует подчеркнуть, что каждый бесконтактный платеж имеет уникальный одноразовый номер, который заботится о безопасности платежа. Бесконтактный платеж происходит с использованием того же самого безопасного соединения, которое используется, если мы платим, вставляя карту в платежное устройство.

Проведенное в этом году исследование о бесконтактных расчетах в Латвии свидетельствует о том, что почти 40% людей используют возможность бесконтактных расчетов ежедневно, то есть всегда, когда это возможно. 27% людей таким способом платят за продукты и повседневные хозяйственные товары, 24% – за мелкие покупки (кофе, жвачка и т. п.), 14% охотно расплачиваются с помощью бесконтактной карты, телефона или другого смарт-устройства в ресторанах. Пока сравнительно небольшая часть людей использует эту возможность в путешествиях.

Расчеты по картам в целом доступны более чем в 30 тысячах торговых точек Латвии. Почти 70% POS-терминалов имеют бесконтактную функцию (2-й квартал 2019 года, данные Ассоциации финансовой отрасли). Банки в Латвии выдали более миллиона бесконтактных карт (рост в 118% по сравнению со 2-м кварталом прошлого года).

Зарубежный опыт свидетельствует о том, что при увеличении лимитов бесконтактных расчетов меняются привычки повседневного потребления у людей. Например, в Великобритании оборот безналичных денег существенно вырос после того, как в 2016 году лимит бесконтактных расчетов был увеличен с 20 до 30 фунтов, согласно данным EU Business News. Поэтому, например, отношение азиатских стран к этому виду расчетов говорит о желании последовать привычкам населения и завоевать лидерские позиции в сфере безналичных расчетов.