ОТ ПЕРВОГО БАНКОМАТА ДО ПЛАТЕЖЕЙ «В ОДНО КАСАНИЕ»

У любителей легкой наживы они интереса не вызывают, так как взломать аппарат невозможно, но если вдруг это случится, то встроенный в конструкцию механизм уничтожит купюры. С помощью банкомата можно перерегистрировать накопления с одного счета на другой, завещать кому-нибудь деньги, и все это остается в секрете».

Правда, первые банкоматы в Риге установили 5 лет спустя – только в 1995 году. Тогда же начался постепенный переход от наличных расчетов к платежам картой, к чему мы привыкли, как к данности. Более того, с приходом и упрочением в нашей повседневной жизни бесконтактных платежей можно утверждать, что начался новый исторический этап в сфере расчетов.

Технологии изменились, но вопросы безопасности платежей, удобство и скорость расчетов за 25 лет остались, пожалуй, самыми важными.

БЕЗОПАСНОСТЬ – ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ. Переход от наличных к расчетам картой и снятию денег с банкомата требовал эмоционально созреть для того, чтобы столь привычные купюры доверить подозрительной «автоматизированной кассе». О безопасности должны были думать и банк при закладке наличных в банкомат, и клиент при их снятии. Своего рода «гигиеной поведения» стало запоминание PIN-кода карты – начали воздерживаться от записи его на бумажку, хранящуюся в кошельке рядом с расчетной картой.

Сегодня, когда мы научились держать в уме PIN-код и другие (или же умело их шифруем, доверяем смарт-устройствам), а в расчетах используем бесконтактную функцию, в данную модель поведения нужно включить новую вещь. Платежная карта (или смарт-устройство, с помощью которого мы ведем расчет) должна всегда оставаться в руках пользователя! Правило такое: своей картой вы пользуетесь сами, лично проводите ею над терминалом. Карту нельзя выпускать из руки, ею не должен оперировать продавец - это можете сделать только вы сами!

Многие помнят, как буквально еще несколько лет назад чуть ли не в каждом ресторане официант в момент совершения оплаты уносил вашу банковскую карту бог знает куда... В принципе, в такие моменты оставалось лишь надеяться на добросовестность этого человека – в том числе на то, что сумма счета им будет введена правильно и никто при этом не попытается скопировать вашу карту... С приходом мобильных POS-терминалов такие «путешествия» карты происходить больше не должны! Даже если мобильного терминала нет, лучше пойти к кассе и совершить бесконтактный расчет самому. Это потребует всего несколько секунд, зато с гарантией, что в промежутке между вами и ресторанной кассой картой не попытался «рассчитаться» еще кто-то. Было бы правильно, если бы ваша банковская карта всегда была в поле вашего зрения!

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ. Учитывая, что бесконтактные расчеты специально созданы с мыслью об их технологической безопасности, важно, чтобы мы не подвергали себя никакому риску. Всегда стоит держать карту или телефон в поле зрения, стараться делать расчет только самому, а также проверять, правильная ли сумма покупки введена через терминал – вот основные правила поведения этого времени и этого поколения расчетов. Так сказать, современный безопасный «кодекс поведения» современных плательщиков. Эти простые правила должны помнить люди, которые уже используют бесконтактные расчеты для повседневных покупок, а это уже почти 60% населения Латвии (данные исследования SKDS). Особенно актуальна эта информация для новичков – всех тех, кто начинает использовать бесконтактные расчеты. Впрочем, соблюдать правила безопасности совершенно нетрудно, и оно того стоит.

Все остальное, что касается области безопасности расчетов, – забота банков, расчетных учреждений и специалистов по технологиям. На повестке дня уже следующие повороты в развитии платежей!