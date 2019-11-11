Топором по голове: в Огре раскрыли убийство десятилетней давности

Как сообщалось ранее, 30 августа 2009 года в своей квартире в Огре была найдена убитой женщина 1954 года рождения.

Преступление было совершено, нанеся ножевые ранения и удары топором по голове.

Оперативное следствие не выявило подозреваемых, однако на протяжении десяти лет полицейские не оставляли попытки выяснить детали преступления, и это увенчалось успехом - после допросов, экспертиз и процессуальных действия появились подозреваемые.

В досудебном расследовании выяснилось, что преступление совершила коллега погибшей 1979 года рождения вместе со своим супругом, который на момент раскрытия преступления уже умер. Против него дело закрыто.

16 апреля этого года Госполиция задержала подозреваемую, к ней применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Несмотря на то, что с момента преступления прошло больше десяти лет, следователям удалось выяснить обстоятельства и мотивы преступления.

Как установило следствие, преступление было совершено из-за личной обиды.

1 ноября этого года Управление Уголовной полиции Рижского региона отправило материалы дела в прокуратуру Огрского района для начала уголовного преследования по ч.4 ст.20 и ст. 116 Уголовного закона - за поддержку убийства.