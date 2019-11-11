Полиция просит помощи в поисках пропавшего подростка

Гулбенский участок Госполиции Видземского региона просит помощи жителей в происках без вести пропавшего Вентса Капаркалейса, сообщает агентство LETA.
В воскресенье, 10 ноября, в 16 часов он вышел из своего дома в волости Ранкас Гулбенского края и до сих пор его местонахождение неизвестно.
Капаркалейс родился в 2003 году. Его рост составляет около 180 сантиметров, худощавого телосложения, темные волосы. Парень был одет в синие штаны и серую куртку.
В распоряжении полиции есть информация, что подросток, возможно, находится в Риге или Юрмале.
Полиция просит отозваться всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении или другой ценной информацией, позвонив но номерам телефона 64401117, 110 или обращаться в ближайший участок полиции.