Президент: победа над Бермонтом принесла веру в Латвию и уверенность в своих силах

"Это была победа не только над конкретным врагом, но и над нашим неверием в свои силы и в свое государство", - сказал Левитс.

Он подчеркнул, что 100 лет назад наступил критический момент для латвийской государственности, когда основанное лишь за год до этого государство могло все потерять. "Борьба и победа над Бермонтом стала поворотным моментом, когда на борьбу поднялся весь народ", - сказал Левитс.

Освободительные бои показали, что отстоять страну не могут только солдаты в одиночку, но может весь народ. "Сегодня мы тоже создаем всеобъемлющую систему обороны государства и не останемся равнодушно стоять в стороне, когда нужно будет вступиться за Латвию", - сказал Левитс.

В военном параде, который прошел от набережной 11 ноября через Каменный мост до Латвийской национальной библиотеки, участвовали подразделения Национальных вооруженных сил, Земессардзе, пограничников, полиции и пожарных.

За колонной военных к шествию присоединились несколько тысяч человек.