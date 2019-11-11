Пн, 11.11.2019
Политика СМИ в Латвии рушится. С точки зрения качества журналистики, такие значительные изменения происходят в то время, когда нет никого, кто мог бы своим словом и авторитетом встать на сторону журналистов. Журналисты TV3
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Президент: победа над Бермонтом принесла веру в Латвию и уверенность в своих силах

Эгил Левитс

ФОТО: Ilmārs Znotiņš/Valsts prezidenta kanceleja

Победа над войсками Бермонта 11 ноября 1919 года принесла веру в Латвию и уверенность в своих силах, заявил президент Эгил Левитс, обращаясь на набережной 11 ноября к участникам военного парада и народного шествия.

"Это была победа не только над конкретным врагом, но и над нашим неверием в свои силы и в свое государство", - сказал Левитс.

Он подчеркнул, что 100 лет назад наступил критический момент для латвийской государственности, когда основанное лишь за год до этого государство могло все потерять. "Борьба и победа над Бермонтом стала поворотным моментом, когда на борьбу поднялся весь народ", - сказал Левитс.

Освободительные бои показали, что отстоять страну не могут только солдаты в одиночку, но может весь народ. "Сегодня мы тоже создаем всеобъемлющую систему обороны государства и не останемся равнодушно стоять в стороне, когда нужно будет вступиться за Латвию", - сказал Левитс.

В военном параде, который прошел от набережной 11 ноября через Каменный мост до Латвийской национальной библиотеки, участвовали подразделения Национальных вооруженных сил, Земессардзе, пограничников, полиции и пожарных.

За колонной военных к шествию присоединились несколько тысяч человек.

Перед парадом участники шествия спустили на Даугаву огненный плот, который был зажжен факелом от Вечного огня на Братском кладбище.

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