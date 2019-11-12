В Польше шествие националистов собрало десятки тысяч человек

Согласно данным полиции, на улицы вышли около 47 000 человек, однако организаторы утверждают, что число демонстрантов достигло 150 000, среди которых было и большое число семей с детьми.

Символом демонстрации этого года стал поднятый кулак, в котором зажаты четки, что символизирует выступление за традиционные католические ценности и противостояние, например, расширению прав геев.

"Нам нужно вернуться к своим основам. Наш мир отказался от Бога и христианства", - заявил представитель национал-радикального лагеря Роберт Бакевич, который предупредил, что в ином случае поляки вымрут, "как вымирают западноевропейские нации".

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Во время шествия часть демонстрантов также скандировала "Нет Европейскому союзу".