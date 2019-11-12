Вт, 12.11.2019
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В Польше шествие националистов собрало десятки тысяч человек

ФОТО: AFP/SCANPIX

В организованном националистическими организациями традиционном шествии в День независимости в столице Польши в понедельник приняли участие десятки тысяч человек, сообщает Deutsche welle.

Согласно данным полиции, на улицы вышли около 47 000 человек, однако организаторы утверждают, что число демонстрантов достигло 150 000, среди которых было и большое число семей с детьми.

Символом демонстрации этого года стал поднятый кулак, в котором зажаты четки, что символизирует выступление за традиционные католические ценности и противостояние, например, расширению прав геев.

"Нам нужно вернуться к своим основам. Наш мир отказался от Бога и христианства", - заявил представитель национал-радикального лагеря Роберт Бакевич, который предупредил, что в ином случае поляки вымрут, "как вымирают западноевропейские нации".

ФОТО: EPA/Scanpix

Во время шествия часть демонстрантов также скандировала "Нет Европейскому союзу".

В Варшаве прошли и несколько малочисленных акций протеста, направленных против националистов, однако, в отличие от прошлых лет, информации о столкновениях противоположных лагерей пока что нет

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