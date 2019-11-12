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  • 18 ноября Левитс на специальном концерте поздравит тех, кто героически трудится на благо Латвии

18 ноября Левитс на специальном концерте поздравит тех, кто героически трудится на благо Латвии

Эгил Левитс

ФОТО: Ilmārs Znotiņš/VPK

18 ноября президент Эгил Левитс на специальном концерте поздравит военнослужащих, спортсменов, медиков и представителей других профессий, которые выполняют работу на благо общества, сообщили агентству LETA в канцелярии президента.

В честь 101-й годовщины провозглашения Латвийского государства канцелярия президента в сотрудничестве с ГООО "Latvijas koncerti" проводит ежегодные праздничные концерты в Латвийском национальном театре и краях Латвии.

Как сообщили в канцелярии президента, ведущим мотивом концерта 18 ноября в Национальном театре будет героизм.

Президент хотел бы особо поздравить тех, кто героически трудится на благо государства. Это солдаты, служащие в международных миссиях, спортсмены - победители чемпионатов мира и параолимпийцы, социальные предприятия и общественные организации, оказывающие поддержку малоимущим, волонтеры.

На концерте будут чествовать также лидеров Атмоды и участников движения национального сопротивления, лучших врачей и медсестер, школьников - победителей международных олимпиад и их учителей, лауреатов награды Латвийской ассоциации журналистов, международных наград в сфере музыки и искусства, деятелей культуры и др.

О героизме на концерте выскажутся школьники - Александра Алференкова из Яунмарупской основной школы, Антра Топоркова из Цибской основной школы, Матисс Катаненко из Агенскалнской государственной гимназии.

На концерте выступят Инга Шлюбовска-Канцевича, Иева Парша, Инесе Мичуле, Микелис Путниньш, Раймонд Браманис, Лайма Янсоне, хор "Kamēr…", Лиепайский симфонический оркестр.

В этом году праздничные концерты пройдут также в Добеле, Мазирбе, Краславе и Юрмале. На каждом из них будет транслироваться видеопоздравление президента.

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