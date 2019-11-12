За минувший год латвийцы получили из-за рубежа почти полмиллиарда евро

В 2018 году латвийцы получили от проживающих за границей лиц переводы на сумму 493 млн евро, в том числе 259 млн евро были получены от жителей других стран ЕС, а 234 млн - от жителей стран вне ЕС.

В свою очередь из Латвии жителям других стран было перечислено 352 млн евро, в том числе 196 млн евро было перечислено в другие страны ЕС, а 202 млн евро - в страны за пределами ЕС.

Согласно данным Eurostat, наибольшая разница между переводами, которые жители конкретной страны получили от проживающих за рубежом лиц, и их переводами в другие страны в 2018 году была в Португалии (+3 млрд евро). Далее следуют Румыния (+2,7 млрд евро), Польша (+2,5 млрд евро), Хорватия (+1,3 млрд евро), Болгария (+1,1 млрд евро) и Литва (+690 млн евро). В Эстонии эта разница составила 67 млн евро.

Жители Литвы из других стран в 2018 году получили 1,122 млрд евро, а перечислили за границу 433 млн евро.

Эстонцы получили из-за рубежа 144 млн евро, а перечислили в другие страны 78 млн евро.

В свою очередь наибольший перевес перечисленных за рубеж средств над полученными из-за границы был зафиксирован во Франции (-10,5 млрд евро). Далее следует Германия (-5,1 млрд евро ), Великобритания (-4,7 млрд евро) и Италия (-4,5 млрд евро).

В обшей сложности жители стран ЕС в прошлом году в государства за пределами блока в качестве частных перечислений отправили 35,559 млрд евро, а получили из других стран 10,9 млрд евро, то есть разница между полученными и отправленными средствами является негативной и составляет -24,6 млрд евро.