Дело о застрявших в PNB banka миллионах: RNP получило отказ от FKTK

Во время прекращения деятельности PNB banka RNP хранил в нем 6 млн евро. Предприятие подчеркнуло, что это деньги клиентов, владельцев квартир, с помощью которых через счет RNP оплачивались, например, коммунальные услуги, поэтому RNP надеялось вернуть эти средства через Фонд гарантий вкладов.

Однако FKTK заявила, что через гарантийный фонд деньги вернуть не получится. Поэтому сейчас, вероятнее всего, RNP придется встать в очередь кредиторов, что не гарантирует возврат денег.

Предприятие отказывается комментировать ответ FKTK и утверждает, что переписка продолжается. Ответственный за RNP вицемэр Риги Вадим Баранник также подчеркнул, что предприятие предоставит комиссии дополнительную информацию.

"Наш ответ таков, что мы говорим, и говорим это всегда - если будет какая-то дополнительная информация, мы всегда готовы рассмотреть вопрос еще раз, учитывая новые данные, если таковые будут в нашем распоряжении", - указала представитель FKTK Лебедева.

Комиссия не разглашает свое решение и публично его не комментирует, однако подчеркивает: чтобы вернуть деньги через гарантийный вонд, в банке должна быть информация о каждом человеке, чьи деньги хранятся на счету RNP.

"Должно быть ясно, сколько каждому из этих клиентов полагается денег. Если такая информация есть, решение и ответ могут быть другими", - отметила представитель FKTK.