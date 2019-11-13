Латвийские архитекторы спроектировали станцию метро в Москве. Ее дизайн признали лучшим

Между собой соревновались девять станций, построенных в период с июня 2018 года до июня 2019 года. Набрав 28,05% от общего числа голосов, станция "Новопеределкино" уверенно "обошла" конкурентов: станцию "Беломорская" (19,31% голосов), станцию "Савеловская" (16,10% голосов) и другие.

Таким образом, почти треть проголосовавших сочли "Новопеределкино" самой красивой станцией метро из построенных с начала второй половины 2018 года.

Столь высоко оцененный интерьер станции "Новопеределкино" был спроектирован латвийским архитектурным бюро United Riga Architects (URA) под руководством главного архитектора URA Евгения Леонова. Архитектор создал интерьер станции с учетом контекста московской городской среды, с отсылкой к архитектуре Кремля и в современном ключе, интегрировав в интерьер орнамент.

ФОТО: Ilja Ivanovs

Особым элементом является доминирующий потолок в помещениях станции, занимающей площадь около 5800 м2. Он примечателен неоднородной формой, созданной из перфорированных металлических модулей с подсветкой.

"Так, например, потолок в перронном зале сделан плоским, а в вестибюле выполнен в виде сводов, что создает в этих помещениях разную атмосферу, - рассказывает Е. Леонов.

"Потолок этой станции является одновременно и декоративным, и функциональным элементом, скрывающим инженерные коммуникации, а система LED-освещения позволяет подсвечивать потолок разными цветами, сменяющими друг друга. Это оживляет обстановку.

В особенности хочется выделить универсальный орнамент, позволяющий каждому посетителю рассмотреть что-то свое – для одного это народные узоры, для другого - мотивы павлиньих перьев или листва.

Кроме того, орнамент был специально разработан таким образом, чтобы в перфорации металла не скапливалась пыль – это безусловно важно в таком пространстве, как метрополитен".

ФОТО: Ilja Ivanovs

Право работать над дизайном станции "Новопеределкино" досталось URA после победы на международном конкурсе архитектурных эскизов в 2014 году, в котором участвовало около 300 соперников.

В 2014–2015 г.г. URA в качестве субподрядчика генпроектировщика "Ленметрогипротранс" и по заказу московского самоуправления разработало проект архитектуры и интерьера общественных помещений станции метро, а в 2015–2018 г.г. руководило авторским надзором за ходом строительства соответствующей части объекта.