Ср, 13.11.2019
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Мышь или олень? Ученые обнаружили во Вьетнаме редких животных
Видео

ФОТО: SCANPIX

Во Вьетнаме исследователи нашли редкое животное ― серебряноспинного оленька (Tragulus versicolor). Если перевести дословно с английского - мышеоленя (Mouse deer). 

Считалось, что оленьки исчезли примерно 30 лет назад.

Серебряноспинный оленек ― это небольшой зверь, представитель семейства оленьковых. Максимальный рост животного не превышает 25 см. Внешне этот малыш напоминает помесь мыши и оленя.

Этот вид вошёл в список "25 самых редких видов животных" Глобального фонда охраны природы (GWC). Это в свою очередь позволило привлечь к ним внимание и найти финансирование на то, чтобы начать их поиски.

Глубоко в джунглях были установлены фотоловушки. Спустя пять месяцев при просмотре записей с камер, учены обнаружили, что оленьки действительно живы.

Всего эксперты смогли получить свыше нескольких сотен кадров с серебряноспинными оленьками. На них можно видеть несколько особей, однако оценить точные размеры популяции учёным пока не удалось.

Видео: Ученые обнаружили во Вьетнаме редких животных

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