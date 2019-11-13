Мышь или олень? Ученые обнаружили во Вьетнаме редких животных

Считалось, что оленьки исчезли примерно 30 лет назад.

Серебряноспинный оленек ― это небольшой зверь, представитель семейства оленьковых. Максимальный рост животного не превышает 25 см. Внешне этот малыш напоминает помесь мыши и оленя.

Этот вид вошёл в список "25 самых редких видов животных" Глобального фонда охраны природы (GWC). Это в свою очередь позволило привлечь к ним внимание и найти финансирование на то, чтобы начать их поиски.

Глубоко в джунглях были установлены фотоловушки. Спустя пять месяцев при просмотре записей с камер, учены обнаружили, что оленьки действительно живы.

Всего эксперты смогли получить свыше нескольких сотен кадров с серебряноспинными оленьками. На них можно видеть несколько особей, однако оценить точные размеры популяции учёным пока не удалось.