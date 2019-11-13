Хотят очистить села и ликвидировать суйтов: правы ли оппоненты реформы?
Реформа самоуправлений предусмотрена, чтобы оставить в Латвии всего 20% школ, очистить регионы от жителей, а суйтов так и вовсе ликвидировать. Так предложение видят различные депутаты Сейма и другие его противники. Re:Chech попыталась найти фактологическое обоснование громких утверждений, однако ничего такого не нашла.
На прошлой неделе в Сейме в первом чтении был поддержан законопроект об административных территориях и обжитых местах. Он предусматривает после муниципальных выборов в 2021 году создать 36 самоуправлений вместо 119. Возражения, в том числе и несоответствующие правде аргументы, прозвучали как в парламентском зале заседаний, так и во время пикета вне стен Сейма.
Виктор Валайнис о школах - хотят оставить только 130
Депутат СЗК Виктор Валайнис, который является исполнительным директором Ассоциации крупных городов, с трибуны Сейма говорил об угрозе школам:
"Этот законопроект в себе скрывает факт, что у его авторов есть стратегический план - оставить в Латвии примерно 130 школ.
Будет принято, что в Латвии будет... Латвия будет удавшейся страной, если на 15 тысяч жителей будет одна школа, продолжая это, это означает ликвидацию двух третей школ Латвии".
Сейчас в Латвии - 643 школы, в которых можно получить общее образование. Значит сохранить 130 - означало бы ликвидировать более 500 или почти 80% школ. Так как публично о таком плане ничего не слышно и в законопроекте такой цели нет, Re:Check позвонила Валайнису. Депутат сослался на организованный Академией наук консилиум о реформе, в котором эти числа упомянул экономгеограф, приглашенный VARAM эксперт Янис Турлайс.
Валайнис также сказал, что "оперируя дальше" услышанным там, это две трети всех школ. Такие числа названы и в бюджетной комиссии Сейма, когда там принимали решение о предложенных поправках к Закону об образовании, чтобы позволить правительству установить минимальное количество учеников в школах. На вопрос, не была ли все-таки речь о средних школах, а не о всех, Валайнис ответил отрицательно - нет, о всех школах в целом.
Re:Check убедилась, что на соответствующем заседании бюджетной комиссии такая информация не прозвучала. На нем представитель Латвийского союза самоуправлений сказала, что предложенным Министерством образования критериям не соответствуют 176 из 279 школ, а также примерно половина из 270 основных школ (их в предложении Минобразования стоит переделать в начальные школы, а не ликвидировать). Кроме того, в этих числах нет государственных гимназий и начальных школ, к которым критерии количества учеников не относятся.
И Турлайс сказал Re:Check, что всегда говорил о числе средних школ. То, что в Латвии учеников хватает всего на 130 средних школ вместо нынешних 300, он многократно говорил и публично. И в рассматриваемом Сеймом законопроекте административной реформы единственная отсылка идет на средние школы, в частности, в новосозданном крае должно быть достаточное количество учеников хотя бы для одной перспективной средней школы. Соответственно, сказанное Валайнисом не соответствует правде.
Марис Пукис - регионы хотят очистить от жителей
Советник LPS Марис Пукис дал обширное интервью муниципальному изданию Лимбажского края и сказал:
"На самом деле реформа задумана для того, чтобы очистить регионы от жителей.
В Евросоюзе есть рекомендация по мобильности - значит езжайте в те земли, где жизнь лучше. Такова суть этой реформы".
Сначала Re:Check спросил у Пукиса, что это за рекомендация ЕС по мобильности, с которой связана суть реформы. Советник LPS сказал, что Евросоюз с удовольствием бы видел у себя нашу рабочую силу, однако "частью реформы это, конечно, не является". Он хотел сказать, что больше сельских жителей покинет свое место жительства, так как в результате реформы средства, которые могли быть доступны для его развития, будут сконцентрированы в центрах. Пукис признал, что преувеличил, и никакой "злой земли" здесь нет. "Если пытаться рассказывать о процессах, соблюдая все факторы, это становится сложным и ничего нельзя понять. Если пытаться говорить просто, то это всегда некое преувеличение. Конечно, все не уедут", - сказал он.
Краузе и Гобземс: больше не будет суйтов
В конце концов - два депутата Сейма сказали, что после реализации реформы в Латвии больше может не остаться суйтов и жен суйтов.
"Я вообще не могу представить, что мы ликвидируем суйтов. И как это возможно, что в Латвии не будет больше суйтов.
У меня родственники со стороны суйтов, и поэтому против такой дилетантской реформы выступаю и я", - в четверг на пикете у Сейма утверждал безфракционный депутат Алдис Гобземс.
Подобные слова с трибуны Сейма произнес и представитель СЗК Арманд Краузе:
"Если мы хотим сохранить идентичность, культурно-историческое пространство, хотя бы говоря о суйтах, то нам нужно придумать другие механизмы, как мы не уничтожим то, что было важно для латышского народа, и что и через 20, 50 или 100 лет будут жены суйтов, которые смогут приехать сюда и спеть что-то".
Законопроект не предусматривает никаких изменений в содержании культурно-исторических традиций. Не планируются и изменения, к примеру, в доступности финансирования для фольклорных общин, обществ и других образований. Упомянутые Краузе жены суйтов, которые пикетировали у Сейма, - с Алсунгского края, руководство которых в письме просило остановить продвижение реформы. Однако и в нем нет указания, что реформа угрожала бы существованию суйтов. Поэтому Re:Check спросила у обоих депутатов, какое обоснование у таких заявлений.
Гобземс отвечать не захотел. В свою очередь Краузе пояснил, что неправильно делить обжитые суйтами территории на два региона, как и не дать краю имя суйтов. "Важно название и административная территория, где они будут чувствовать себя едиными", - сказал депутат. Однако он все-таки не смог пояснить, как именно эти факторы могут повлиять на существование жен суйтов в будущем, лишь упомянул возможность, что в одном крае больше не выделят финансирования для сохранения этого культурно-исторического наследия, поэтому должны быть другие возможности. Впрочем, имени суйтов и сейчас нет в названии ни одного края, и, как признал Краузе, уже сейчас суйты не живут в границах одного края.
Вывод: Вместе с рациональными аргументами против реформы самоуправлений звучат и такие утверждения, у которых фактологического обоснования нет. Предложение реформы не содержит идею оставить в Латвии 130 школ, она не задумана, чтобы очистить регионы от жителей и не предусматривает механизмы по ликвидации суйтов.