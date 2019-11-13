Хотят очистить села и ликвидировать суйтов: правы ли оппоненты реформы?

В Евросоюзе есть рекомендация по мобильности - значит езжайте в те земли, где жизнь лучше. Такова суть этой реформы".

Сначала Re:Check спросил у Пукиса, что это за рекомендация ЕС по мобильности, с которой связана суть реформы. Советник LPS сказал, что Евросоюз с удовольствием бы видел у себя нашу рабочую силу, однако "частью реформы это, конечно, не является". Он хотел сказать, что больше сельских жителей покинет свое место жительства, так как в результате реформы средства, которые могли быть доступны для его развития, будут сконцентрированы в центрах. Пукис признал, что преувеличил, и никакой "злой земли" здесь нет. "Если пытаться рассказывать о процессах, соблюдая все факторы, это становится сложным и ничего нельзя понять. Если пытаться говорить просто, то это всегда некое преувеличение. Конечно, все не уедут", - сказал он.

Краузе и Гобземс: больше не будет суйтов

В конце концов - два депутата Сейма сказали, что после реализации реформы в Латвии больше может не остаться суйтов и жен суйтов.

"Я вообще не могу представить, что мы ликвидируем суйтов. И как это возможно, что в Латвии не будет больше суйтов.

У меня родственники со стороны суйтов, и поэтому против такой дилетантской реформы выступаю и я", - в четверг на пикете у Сейма утверждал безфракционный депутат Алдис Гобземс.

Подобные слова с трибуны Сейма произнес и представитель СЗК Арманд Краузе:

"Если мы хотим сохранить идентичность, культурно-историческое пространство, хотя бы говоря о суйтах, то нам нужно придумать другие механизмы, как мы не уничтожим то, что было важно для латышского народа, и что и через 20, 50 или 100 лет будут жены суйтов, которые смогут приехать сюда и спеть что-то".

Законопроект не предусматривает никаких изменений в содержании культурно-исторических традиций. Не планируются и изменения, к примеру, в доступности финансирования для фольклорных общин, обществ и других образований. Упомянутые Краузе жены суйтов, которые пикетировали у Сейма, - с Алсунгского края, руководство которых в письме просило остановить продвижение реформы. Однако и в нем нет указания, что реформа угрожала бы существованию суйтов. Поэтому Re:Check спросила у обоих депутатов, какое обоснование у таких заявлений.

Гобземс отвечать не захотел. В свою очередь Краузе пояснил, что неправильно делить обжитые суйтами территории на два региона, как и не дать краю имя суйтов. "Важно название и административная территория, где они будут чувствовать себя едиными", - сказал депутат. Однако он все-таки не смог пояснить, как именно эти факторы могут повлиять на существование жен суйтов в будущем, лишь упомянул возможность, что в одном крае больше не выделят финансирования для сохранения этого культурно-исторического наследия, поэтому должны быть другие возможности. Впрочем, имени суйтов и сейчас нет в названии ни одного края, и, как признал Краузе, уже сейчас суйты не живут в границах одного края.