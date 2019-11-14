Вопреки возражениям профсоюзов Сейм уменьшил пособие по безработице

За данные поправки проголосовали 55 депутатов, а против проголосовали 32 парламентария.

Эту идею жестко критиковал Латвийский союз свободных профсоюзов, среди прочего указывая на то, что уменьшение пособий по безработице для людей, лишившихся работы, будет означать также сокращение размера пенсии в будущем.

Поправки предусматривают сокращение продолжительности выплат пособия по безработице с девяти до восьми календарных месяцев и изменения в размере пособия по безработице, заключающееся в сокращении выплачиваемой пропорции пособия по безработице с полного объема до 75% за третий месяц, с 75% до 50% за пятый и шестой месяц, и с 50% до 45% от предоставленного пособия по безработице за седьмой и восьмой месяц.

Предложения оппозиции к данным поправкам были отклонены, а единственной поддержанной инициативой стало предложение Министерства благосостояния, согласно которому, принятые поправки коснутся также лиц, которые получили статус безработных до 31 декабря 2019 года.

Согласно заявлению Министерства благосостояния, для удовлетворения потребностей рынка труда важно содействовать более быстрому возвращению безработных к труду, тем самым сокращая дефицит рабочей силы и расходы специального бюджета государственного социального страхования.

Министерство убеждено, что установленного срока абсолютно достаточно для безопасного и эффективного перехода на новое место работы.

В результате пересмотра политики пособий по безработице были найдены финансовые средства для повышения расчетной базы минимальных пенсий по возрасту до 80 евро, а для людей, имеющих инвалидность с детства, - до 122,69 евро.

В ходе обсуждения данных поправок на заседании Сейма премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что сокращение продолжительности выплат пособия по безработице является символическим шагом, чтобы избежать тяжелых дискуссий о трудовой иммиграции.

"Я убежден, что все в течение долгого времени слышат о нехватке рабочих рук. У нас есть только два варианта того, где за короткий срок можно найти новых работников. Мы должны обеспечить возвращение людей, проживающих в Латвии, на латвийский рынок [труда]. В свою очередь тяжелые дебаты были бы о том, как способствовать иммиграции ", - сказал премьер.

По мнению главы правительства, "пособие по безработице в Латвии достаточно приличное".

Статистические данные о государственном социальном страховании показывают, что в сентябре среднее пособие по безработице составляло 356 евро. В оставшиеся месяцы этого года пособие по безработице эту сумму не превысило.

"Мы обратимся к безработным, чтобы они не сидели дома на пособиях, а пошли искать работу. Это символическое, а не реальное сокращение. Нам нужно постепенно трансформировать профили людей из получателей в созидателей", - сказал Кариньш.

Политик подчеркнул, что государство хочет, чтобы безработные вернулись на рынок труда, потому что "их ждет работа".

По данным Государственного агентства занятости (ГАЗ), в конце октября в Латвии был зарегистрирован 52 651 безработный, а в ГАЗ было зарегистрировано 31 700 вакансий.

В конце октября наибольшее количество безработных было зарегистрировано в Рижском регионе - 19 361 человек и в Латгале - 15 779 человек. В Риге работу искали 11 863 человека, в Курземе - 6847 человек, в Видземе - 4917, а в Земгале - 5747 человек.