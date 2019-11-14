Решено: Самоуправления должны будут участвовать в финансировании школьных обедов

Сейм принял сегодня, 14 ноября, в окончательном чтении поправки к закону об образовании, которые в числе прочего предусматривают обязанность самоуправлений участвовать в финансировании бесплатных школьных обедов.
Ко второму чтению законопроекта было подано 44 предложения, и, в отличие от других законопроектов, бюджетно-финансовая комиссия поддержала несколько предложений оппозиции, которые, однако, дублировали предложения Министерства образования и науки либо юридического бюро Сейма.
Во втором чтении из закона была исключена ранее утвержденная норма об установлении минимального количества учеников.