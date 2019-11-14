Решено: Самоуправления должны будут участвовать в финансировании школьных обедов

Ко второму чтению законопроекта было подано 44 предложения, и, в отличие от других законопроектов, бюджетно-финансовая комиссия поддержала несколько предложений оппозиции, которые, однако, дублировали предложения Министерства образования и науки либо юридического бюро Сейма.