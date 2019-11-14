Чт, 14.11.2019
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Решено: Самоуправления должны будут участвовать в финансировании школьных обедов

ФОТО: Pixabay

Сейм принял сегодня, 14 ноября, в окончательном чтении поправки к закону об образовании, которые в числе прочего предусматривают обязанность самоуправлений участвовать в финансировании бесплатных школьных обедов.

Ко второму чтению законопроекта было подано 44 предложения, и, в отличие от других законопроектов, бюджетно-финансовая комиссия поддержала несколько предложений оппозиции, которые, однако, дублировали предложения Министерства образования и науки либо юридического бюро Сейма. 

Во втором чтении из закона была исключена ранее утвержденная норма об установлении минимального количества учеников. 

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